Не делайте эту ошибку при поливе роз, иначе они завянут: когда правильно вносить влагу

Узнайте, когда лучше всего поливать розы, чтобы уберечь их от грибка и других болезней

Цветущие розы в саду точно порадуют цветовода, который их выращивает. Эти цветы бывают прихотливы и требуют тщательного ухода — удобрения и полива. Однако не все знают, в какое время суток лучше всего поливать кусты роз, чтобы предупредить распространение грибковых заболеваний у них.

"Телеграф" расскажет, как и когда правильно поливать розы, чтобы они были здоровы и радовали красивым цветением.

Когда поливать розы — утром или вечером?

Розы относятся к тем растениям, которые любят влагу, поэтому нужно следить, что их корневая система не пересыхала, пишет Express. При этом и сильно заливать их не нужно, так как есть риск распространения грибковых болезный и так называемой "черной пятнистости".

Некоторым садоводам бывает трудно определить, в какое время суток лучше всего поливать кусты роз. Большинство людей, которые выращивают эти цветы делают ошибку, оставляя полив на вечер. Как оказалось, лучшее время для полива роз — это раннее утро.

Утренний полив позволяет розам на протяжении дня подсушить листья, а это в свою очередь снижает риск распространения грибка и "черной пятнистости". Также прохладная утренняя погода снижает быстрое испарение влаги, обеспечивая поглощение большего количества воды корнями.

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