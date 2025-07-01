Этот простой трюк без химии и пестицидов защитит помидоры от фитофторы: что нужно сделать

Есть простой лайфхак, который поможет уберечь помидоры на огороде от фитофторы

Многие дачники и огородники, которые выращивают помидоры, точно сталкивались с такой проблемой, как фитофтора. Это болезнь, которая поражает томаты, делая плоды желтыми, потресканными и быстро гниющими. Однако есть способы, как бороться с этой проблемой.

"Телеграф" расскажет о простом трюке, который без химии и пестицидов предупредит появление и распространение фитофторы на грядках с помидорами.

Как бороться с фитофторой у томатов?

Выращивание помидоров в открытом грунте делает их более уязвимыми к фитофторозу, особенно в теплых и влажных условиях, пишет Express. Среди первых признаков фитофторы — темные вдавленные пятна и трещины на созревающих плодах. Типичными симптомами также являются коричневые листья, стебли и увядание всего растения.

Болезнь может переходить от одного плода к другому и так по всему растению. Более того, если ничего не предпринять, то фитофтора будет распространяться по всей грядке с томатами.

Предупредить эту ситуацию и не дать помидорам заразится фитофторозом можно. В этом вам поможет простой трюк — мульчирование почвы вокруг растений помидоров. Это поможет поддерживать комфортную температуру около корней томатов и препятствовать высыханию, а также предупредит распространение фитофтороза во время полива.

Дело в том, что во время полива грядки с помидорами, патогены фитофторы, находящиеся в почве, могут попасть на растение. А мульча в таком случае становится природным барьером между почвой и растением, предотвращая это. К слову, эксперты по садоводству советуют выбирать для помидоров мульчирование из соломы, опилок или скошенной травы.

Ранее "Телеграф" рассказывал — посадите рядом с кабачками эти растения и удивитесь результату. Какие растения станут хорошими соседями.