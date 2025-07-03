Будете раздавать соседям и родственникам: этот огородный лайфхак удвоит урожай кабачков
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Узнайте, что нужно сделать, чтобы кабачки давали больше плодов
Кабачки — отличная и неприхотливая культура для выращивания на огороде. А блюда из этих овощей в разгар сезона любят многие люди. Как оказалось, есть простой лайфхак, который увеличит урожайность кабачков.
"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы растение кабачка давало вдвое больше плодов. С этим трюком вы будете раздавать кабачки близким и знакомым.
Как увеличить урожайность кабачков?
При правильном уходе и поливе кабачки весьма неприхотливая культура и дает хороший урожай. Однако если сильно любите этот овощ, урожайность можно увеличить с помощью простого трюка, пишет Express.
Все что вам нужно сделать — это обрывать листья на тех ветках, где формируются цветки и плоды. Таким образом вы обеспечите перераспределение энергии — вместо того, чтобы формировать новые листья, растение будет больше энергии направлять на производство соцветий и плодов.
Более этого, убрав листья кабачков, вы освободите место для других растений на огороде и они быстро пойдут в рост. Кроме того, уборка листьев кабачка снизит количество потенциальных вредителей на вашем огороде.
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