Будете раздавать соседям и родственникам: этот огородный лайфхак удвоит урожай кабачков

Узнайте, что нужно сделать, чтобы кабачки давали больше плодов

Кабачки — отличная и неприхотливая культура для выращивания на огороде. А блюда из этих овощей в разгар сезона любят многие люди. Как оказалось, есть простой лайфхак, который увеличит урожайность кабачков.

"Телеграф" расскажет, что нужно сделать, чтобы растение кабачка давало вдвое больше плодов. С этим трюком вы будете раздавать кабачки близким и знакомым.

Как увеличить урожайность кабачков?

При правильном уходе и поливе кабачки весьма неприхотливая культура и дает хороший урожай. Однако если сильно любите этот овощ, урожайность можно увеличить с помощью простого трюка, пишет Express.

Все что вам нужно сделать — это обрывать листья на тех ветках, где формируются цветки и плоды. Таким образом вы обеспечите перераспределение энергии — вместо того, чтобы формировать новые листья, растение будет больше энергии направлять на производство соцветий и плодов.

Более этого, убрав листья кабачков, вы освободите место для других растений на огороде и они быстро пойдут в рост. Кроме того, уборка листьев кабачка снизит количество потенциальных вредителей на вашем огороде.

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