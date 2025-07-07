Від пилу та пестицидів: як правильно мити вишні з оцтом і навіщо це робити

Як правильно мити вишні після покупки чи збору в саду

Липень – сезон збору вишень. Ця соковита ягода відмінно підходить для смачних компотів, з неї роблять варення або начинку для вареників, використовують у приготуванні соусів та десертів. Однак перед тим, як вживати або готувати ягоду для зберігання, її потрібно ретельно помити.

"Телеграф" розповість, як правильно мити вишню та навіщо використовувати розчин оцту при промиванні ягід.

Як правильно мити вишні?

Перед тим, як приступати безпосередньо до миття вишень, переберіть їх і викиньте підгнилі, пошкоджені або незрілі. Видаліть плодоніжки і тільки після цього промийте ягоди в друшляку під проточною водою з крана, пише Master Class. Промиваючи вишні, приділіть увагу кожній ягоді, щоб на них залишалося бруду або пилу.

Зазвичай простого промивання водою з-під крана достатньо, щоб очистити вишні. Однак, якщо хочете глибшого очищення від пилу та залишків пестицидів, можна помити ягоди у розчині оцту.

Для цього зробіть розчин – 1 склянка оцту на 1 літр води та замочіть вишні на 15-20 хвилин. Після цього ретельно промийте ягоди під проточною водою і обсушіть паперовими рушниками.

Мити вишні потрібно безпосередньо перед вживанням, щоб уникнути швидкого псування ягід. Те саме стосується і вишень, які ви готуєте до тривалого зберігання — заморожування або консервації.

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