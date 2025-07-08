Выбросьте это сразу, как только нашли, потому что рискуете пригласить в дом смерть или душу покойника

Есть три важные причины, почему от этих вещей лучше сразу избавиться

Вещи умерших, которые до сих пор хранятся дома, могут принести энергетику тех, кому они принадлежали. Особенно это касается одежды, предметов быта и украшений.

Согласно народным приметам, с вещами умерших следует быть крайне осторожными. Иначе дом может наполниться печалью, болезнями или в гости может "прийти" душа покойного, передает "Телеграф".

Что говорят приметы по хранению вещей умерших

Вещи умершего хранят его энергетику. По поверью, душа еще некоторое время "привязана" к любимым вещам. Их присутствие в доме может держать покойника "между мирами";

По поверью, душа еще некоторое время "привязана" к любимым вещам. Их присутствие в доме может держать покойника "между мирами"; Одежда — проводник воспоминаний и печали . Особенно опасно носить вещи умершего. Считается, что можно перенять не только его судьбу, но и болезни или эмоциональное состояние;

. Особенно опасно носить вещи умершего. Считается, что можно перенять не только его судьбу, но и болезни или эмоциональное состояние; Личные вещи могут открыть "энергетические ворота". Зеркала, расчески, украшения — все, чего умерший часто касался, способны "держать след" его души. Их советуют либо отдать на благотворительность, либо просто выбросить.

Напомним, ранее "Телеграф", какая вещь дома может принести ссоры и застой в делах.