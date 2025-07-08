Викиньте це одразу, як тільки знайшли, бо ризикуєте запросити в хату смерть чи душу покійника

Є три важливі причини, чому цих речей краще одразу позбутися

Речі померлих, які досі зберігаються вдома, можуть принести енергетику тих, кому вони належали. Особливо це стосується одягу, предметів побуту та прикрас.

Відповідно до народних прикмет, з речами померлих слід бути вкрай обережними. Інакше дім може наповнитися сумом, хворобами чи у гості може "прийти" душа покійного, передає "Телеграф".

Що кажуть прикмети щодо зберігання речей померлих

Речі померлого зберігають його енергетику. За повір’ям, душа ще певний час "прив’язана" до улюблених речей. Їх присутність у домі може тримати покійника "між світами";

За повір’ям, душа ще певний час "прив’язана" до улюблених речей. Їх присутність у домі може тримати покійника "між світами"; Одяг — провідник спогадів і смутку. Особливо небезпечно носити речі померлого. Вважається, що можна перейняти не лише долю, а й хвороби чи емоційний стан;

Особливо небезпечно носити речі померлого. Вважається, що можна перейняти не лише долю, а й хвороби чи емоційний стан; Особисті речі можуть відкриті "енергетичні ворота". Дзеркала, гребінці, прикраси — все, чого померлих часто торкався, здатні "тримати слід" його душі. Їх радять або віддати на благодійність, або просто викинути.

Нагадаємо, раніше "Телеграф", яка річ вдома може принести сварки та застій у справах.