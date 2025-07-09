Пережило осушение, но является самым большим в Харьковской области: как выглядит озеро Лиман

Озеро раньше осушали

Ландшафт Украины предусматривает множество разнообразных озер, в частности с солями и грязями, которые помогают оздоровиться. Одним из таких является озеро Лиман в Харьковской области.

"Телеграф" расскажет, что известно об озере Лиман и как туда добраться.

Озеро Лиман в Харьковской области

Озеро Лиман является самым большим в Харьковской области, расположенным в Чугуевском районе. Оно пролегает между селом Лиман, поселком городского типа Слобожанское и поселком городского типа Андреевка. Также рядом расположен лесной массив "Андреевский бор".

Озеро Лиман в Харьковской области, фото wikimapia.org

Озеро появилось в древности, где когда-то была старица реки Северский Донец. После постройки Змиевской ТЭС котловина Лимана изменилась, поэтому его начали использовать как охладитель электростанции. Берега в некоторых местах — обвалованы. Зимой Лиман замерзает, исключением являются те места, где станции сбрасывают теплые воды.

Лиман стал охладителем ТЭС, фото wikimapia.org

Лиман впоследствии увеличили, фото "Википедия"

Раньше длина озера достигала 7,5 километра, ширина — 3 километра, площадь 16 километров квадратных, а средняя глубина — 2 метра. В 1958 году Лиман осушили, изменив его форму и укрепив берега. В 1962 году озеро наполнили водами Северского Донца. Так Лиман был увеличен по площади и глубине почти вдвое. Сейчас озеро протекает на несколько километров южнее.

На озере Лиман Харьковской области есть зоны для отдыха, фото NewsRoom

Здесь разводят рыбу, фото wikimapia.org

Дно Лимана характеризуют как песчаное и с илом. Там широко распространен фито- и зоопланктон. Вокруг озера обустроены зоны отдыха. Также в Лимане разводят рыбу и туда же прилетают птицы.

Как добраться до озера Лиман на Харьковщине

В первую очередь из любого города Украины нужно ехать в Харьков. Это можно сделать как на собственном авто, так и на поезде или автобусе. Оттуда нужно добраться пригородной электричкой до железнодорожной станции Занки и пройти несколько километров до озера. Также есть вариант ехать маршруткой в Змиев, а оттуда — в село Лиман, возле которого расположено озеро.

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