Пережило осушение, но является самым большим в Харьковской области: как выглядит озеро Лиман
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Озеро раньше осушали
Ландшафт Украины предусматривает множество разнообразных озер, в частности с солями и грязями, которые помогают оздоровиться. Одним из таких является озеро Лиман в Харьковской области.
"Телеграф" расскажет, что известно об озере Лиман и как туда добраться.
Озеро Лиман в Харьковской области
Озеро Лиман является самым большим в Харьковской области, расположенным в Чугуевском районе. Оно пролегает между селом Лиман, поселком городского типа Слобожанское и поселком городского типа Андреевка. Также рядом расположен лесной массив "Андреевский бор".
Озеро появилось в древности, где когда-то была старица реки Северский Донец. После постройки Змиевской ТЭС котловина Лимана изменилась, поэтому его начали использовать как охладитель электростанции. Берега в некоторых местах — обвалованы. Зимой Лиман замерзает, исключением являются те места, где станции сбрасывают теплые воды.
Раньше длина озера достигала 7,5 километра, ширина — 3 километра, площадь 16 километров квадратных, а средняя глубина — 2 метра. В 1958 году Лиман осушили, изменив его форму и укрепив берега. В 1962 году озеро наполнили водами Северского Донца. Так Лиман был увеличен по площади и глубине почти вдвое. Сейчас озеро протекает на несколько километров южнее.
Дно Лимана характеризуют как песчаное и с илом. Там широко распространен фито- и зоопланктон. Вокруг озера обустроены зоны отдыха. Также в Лимане разводят рыбу и туда же прилетают птицы.
Как добраться до озера Лиман на Харьковщине
В первую очередь из любого города Украины нужно ехать в Харьков. Это можно сделать как на собственном авто, так и на поезде или автобусе. Оттуда нужно добраться пригородной электричкой до железнодорожной станции Занки и пройти несколько километров до озера. Также есть вариант ехать маршруткой в Змиев, а оттуда — в село Лиман, возле которого расположено озеро.
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