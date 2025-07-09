Пережило осушування, але є найбільшим у Харківській області: як виглядає озеро Лиман

Озеро раніше осушували

Ландшафт України передбачає велику кількість різноманітних озер, зокрема із солями та грязями, які допомагають оздоровитися. Одним із таких є озеро Лиман у Харківській області.

"Телеграф" розкаже, що відомо про озеро Лиман та як туди дістатися.

Озеро Лиман на Харківщині

Озеро Лиман є найбільшим у Харківській області, яке розташовується у Чугуївському районі. Воно пролягає між селом Лиман, селищем міського типу Слобожанське і селищем міського типу Андріївка. Також поруч розташований лісовий масив "Андріївський бір".

Озеро Лиман на Харківщині, фото wikimapia.org

Озеро з'явилось у давнину, де колись була стариця річки Сіверський Донець. Після спорудження Зміївської ТЕС улоговина Лиману змінилась, тож його почали використовувати як охолоджувач електростанції. Береги у деяких місцях обваловані. Взимку Лиман замерзає, винятком є ті місця, де станції скидають теплі води.

Лиман став охолоджувачем ТЕС, фото wikimapia.org

Лиман згодом збільшили, фото "Вікіпедія"

Раніше довжина озера сягала 7,5 кілометра, ширина — 3 кілометри, площа 16 кілометрів квадратних, а пересічна глибина — 2 метри. У 1958 році Лиман осушили, змінивши його форму та зміцнивши береги. У 1962 році озеро наповнили водами Сіверського Дінця. Так Лиман збільшили за площею і глибиною майже вдвічі. Зараз Лиман протікає на кілька кілометрів південніше.

На озері Лиман на Харківщині є зони для відпочинку, фото NewsRoom

Тут розводять рибу, фото wikimapia.org

Дно Лимана характеризують як піщане і з мулом. Там широко поширений фіто- і зоопланктон. Навколо озера облаштовані зони відпочинку. Також у Лимані розводять рибу, а ще туди прилітають птахи.

Як дістатися до озера Лиман на Харківщині

Насамперед з будь-якого міста України треба їхати до Харкова. Це можна зробити як власним авто, так і потягом чи автобусом. Звідти потрібно дістатися приміською електричкою до залізничної станції Занки і пройтися кілька кілометрів до озера. Також є варіант їхати маршруткою до Змієва, а звідти — до села Лиман, біля якого розташоване озеро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз сталося із річкою Рось. У водоймі вже неможливо плавати.