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Пережило осушування, але є найбільшим у Харківській області: як виглядає озеро Лиман

Автор
Вікторія Козар
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Озеро Лиман на Харківщині
Озеро Лиман на Харківщині. Фото Колаж "Телеграфу" / прев'ю Євгенія Лукона

Озеро раніше осушували

Ландшафт України передбачає велику кількість різноманітних озер, зокрема із солями та грязями, які допомагають оздоровитися. Одним із таких є озеро Лиман у Харківській області.

"Телеграф" розкаже, що відомо про озеро Лиман та як туди дістатися.

Озеро Лиман на Харківщині

Озеро Лиман є найбільшим у Харківській області, яке розташовується у Чугуївському районі. Воно пролягає між селом Лиман, селищем міського типу Слобожанське і селищем міського типу Андріївка. Також поруч розташований лісовий масив "Андріївський бір".

Озеро Лиман на Харківщині
Озеро Лиман на Харківщині, фото wikimapia.org

Озеро з'явилось у давнину, де колись була стариця річки Сіверський Донець. Після спорудження Зміївської ТЕС улоговина Лиману змінилась, тож його почали використовувати як охолоджувач електростанції. Береги у деяких місцях обваловані. Взимку Лиман замерзає, винятком є ті місця, де станції скидають теплі води.

Яка історія озера Лиман на Харківщині
Лиман став охолоджувачем ТЕС, фото wikimapia.org
Озеро Лиман на Харківщині історія
Лиман згодом збільшили, фото "Вікіпедія"

Раніше довжина озера сягала 7,5 кілометра, ширина — 3 кілометри, площа 16 кілометрів квадратних, а пересічна глибина — 2 метри. У 1958 році Лиман осушили, змінивши його форму та зміцнивши береги. У 1962 році озеро наповнили водами Сіверського Дінця. Так Лиман збільшили за площею і глибиною майже вдвічі. Зараз Лиман протікає на кілька кілометрів південніше.

Озеро Лиман біля Харкова
На озері Лиман на Харківщині є зони для відпочинку, фото NewsRoom
Озеро Лиман
Тут розводять рибу, фото wikimapia.org

Дно Лимана характеризують як піщане і з мулом. Там широко поширений фіто- і зоопланктон. Навколо озера облаштовані зони відпочинку. Також у Лимані розводять рибу, а ще туди прилітають птахи.

Як дістатися до озера Лиман на Харківщині

Насамперед з будь-якого міста України треба їхати до Харкова. Це можна зробити як власним авто, так і потягом чи автобусом. Звідти потрібно дістатися приміською електричкою до залізничної станції Занки і пройтися кілька кілометрів до озера. Також є варіант їхати маршруткою до Змієва, а звідти — до села Лиман, біля якого розташоване озеро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зараз сталося із річкою Рось. У водоймі вже неможливо плавати.

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#Озеро #Лиман #Харківщина