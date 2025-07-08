Озеро, где по легенде живет гигантский змей. Как выглядит мистический водоем (фото)

Оно появилось в 1980 году

В Украине немало живописных озер с мистической историей. К примеру, озеро Дедово в Закарпатской области. Его еще называют Закарпатским морем.

"Телеграф" расскажет, какая мистическая история связана с этим водоемом, а также сколько здесь стоит отдых. Заметим, что это озеро достаточно молодое, ведь ему всего 50 лет.

Озеро Дедово: где находится и сколько стоит отдых

Озеро Дедово

Озеро Дедово (еще называют его "Дедово" и "Дийда") находится в Закарпатье, неподалеку от города Берегово. Его площадь составляет более 54 гектаров, а глубина – более 16 метров. Но по словам местных, она достигает до 20 м. Это одно из самых больших озер в области.

На озере обустроен пляж с беседками, есть пиццерии, парковка и водные горки. Также люди могут арендовать катер, водные лыжи, таблетку, катамаран, банан и водяные шары. Есть детская площадка для волейбола и футбола.

Озеро Дедово на карте

Цены на отдых

На Дедово есть два пляжных клуба: "Бумеранг" и "Bora Bora". Вход на пляж Bora Bora в будние дни стоит 100 грн с человека, а в выходные – 150 грн. Детям до 12 лет вход бесплатный. Беседки стоят 300 грн в будни и 400 грн в выходные дни. Пляжный клуб "Bora Bora" работает с 9 часов утра до 9 часов вечера.

Пляжный клуб "Бумеранг" работает с 9:00 до 20:00. Вход стоит 100 грн с человека в будни и 150 грн в выходные. Дети до 12 лет не платят. Аренда сектора для кемпинга обойдется в 300-1500 грн в сутки в зависимости от площади и обустройства.

Озеро Дедово

Легенда об озере Дедово

По словам местных, со времени образования в озере обитает огромный черный водный змей. Этот монстр якобы охотится за людьми ночью. Люди говорят, что лет 20 назад во время ночных купаний здесь исчезло несколько человек. Это связывают именно с существованием черного змея. Однако доказательств или каких-либо обоснований этой легенды пока нет.

Добавим, что озеро образовалось во времена Советского Союза. Ведь рядом с селом Дийда (когда-то называлось Дедово) был песчаный карьер. Однако добыча на нем песка спровоцировала повреждение домов в селе, поэтому карьер закрыли и затопили водой. Так и образовалось озеро Дедово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть озеро, возле которого по преданию обитают мавки.