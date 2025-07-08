Была украшением центра Украины, а теперь зарастает зарослями: что произошло с рекой Рось

Украинцы, живущие у реки, возмущены ее состоянием

Через небольшой городок Богуслав, что в Киевской области, протекает река Рось. Также она проходит через Винницкую и Черкасскую область. Раньше Рось была популярным местом отдыха местных, а теперь там запрещено купаться. Также мы рассказывали о чистом озере в получасе езды от Киева.

"Телеграф" расскажет, чем известна река Рось, какой она была раньше, а также что с ней произошло сейчас, и на что жалуются местные жители.

Что известно о реке Рось

Река Рось считается правым притоком Днепра, который впадает в бассейн Черного моря. Ее протяженность составляет 378,3 километра, тогда как площадь бассейна — 12 750 километров квадратных. Ширина русла в среднем течении достигает почти 50 метров.

Река Рось, фото inside-ua.com

Питание реки – снежное. В нее впадают более 1000 малых рек. Рось протекает через такие города как Белая Церковь, Корсунь-Шевченковский, Стеблев, Ракитное. В реке обитает более ста видов водорослей, среди которых — Dinophyta, Cryptophyta, Chrysophyta, но преобладают зеленые водоросли. В Роси живет почти 40 видов рыб: красноперка, ерш обыкновенный, бычок-бабка, окунь обыкновенный, пичкур обыкновенный, карась серебристый.

Главными проблемами реки являются загрязнение сточными водами, распашка берегов и вмешательство человека в водоем, например строительство дамб.

Река Рось сейчас

В местной группе "Богуслав OnLine" жители жалуются на власть, что у реки — плохое состояние. Они отмечают, что из бюджета выделялись средства на очистку водоема, но результата нет. Жители Богуслава возмущены, что в реке невозможно купаться.

Река Рось в Богуславе, фото Ирины Ивановой

"Позор местным властям! Чтобы в разгар купального сезона в таком состоянии была наша река Рось!? Сколько денег списано раньше на очистку реки! Результат в прямом эфире! Где купаться? Главное — песочек белый завезли и таблички на нем поставили — купаться запрещено!".

"Я вас поддерживаю. Уже нет в городе, куда пойти, понежиться на солнышке и поплавать, одни зарости. Реку очень жаль, потихоньку она умирает, это было районное украшение, городская жемчужинка, и ни одному вождю нет до нее дела".

"Власти неинтересно вообще, где те люди и дети должны купаться, их интересует другое, к сожалению. Становится все хуже, река высыхает".

"Ужас! До чего дожились. Богуслав катится ко дну через нашу власть!".

Жительница Корсуня-Шевченковского Татьяна Гулевата, где также протекает Рось, рассказала "Телеграфу", что раньше это была полноводная река. Она считалась одной из самых больших среди малых рек Украины. Однако в последние годы Рось существенно заросла. Сейчас местные не могут покупаться в водоеме в жаркий сезон. В реке плавают только утки.

Так выглядит сейчас река Рось

В реке Рось уже невозможно купаться

Река Рось ежегодно все больше зарастает

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