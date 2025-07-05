Голубая вода, чистый пляж и не только: в центре Украины есть живописное озеро, как туда доехать

На озере есть бесплатные и платные зоны отдыха

В Киеве можно найти пляжи с чистой и безопасной водой, идеально подходящие для отдыха. Но если хочется уехать подальше от городской суеты и насладиться по-настоящему живописной природой, стоит отправиться на "Голубое озеро" в селе Подгорцы.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит водоем и что предлагают посетителям. Мы узнали, как туда добраться и можно ли там остаться с ночевкой.

"Голубое озеро" в селе Подгорцы — что предлагают посетителям

Этот водоем давно стал одной из самых популярных локаций для семейного отдыха. Дело в том, что озеро может похвастаться кристально чистой водой, песчаными пляжами и удобным заходом в воду.

"Голубое озеро" в селе Подгорцы

Голубое озеро имеет площадь около 28 гектаров, а его максимальная глубина составляет до 8 метров. По всей береговой линии находятся высокие деревья, несколько песчаных пляжей, травянистых лужаек.

Вода в озере чистая и голубая

На территории озера есть как бесплатные, так и платные пляжи для отдыха. Для посетителей обустроили кабинки для переодевания, туалет и умывальники. На платных пляжах клиентам предлагают шезлонги, зонтики и другие удобства. На территории работают кафе, волейбольные площадки, бары и прочее, также можно арендовать беседку.

Как выглядит "Голубое озеро" в Подгорцах под Киевом

Стоимость входного билета зависит от дня недели и выбранных услуг. Например, чтобы отдохнуть на пляже "Лобстер", придется заплатить 400 грн (цена за вход с понедельника по пятницу) и 500 гривен (вход в субботу и воскресенье). Также можно арендовать бунгало, футбольное поле и теннисный корт.

На "Голубом озере" есть платные и бесплатный пляжи

Стоимость входа на пляж "Империя" составляет 200 грн (с понедельника по пятницу) и 250 грн (суббота и воскресенье). На этом пляже расположены 10 беседок, которые можно взять в аренду.

Сколкьо стоит вход на платные пляжи "Голубого озера"

Как добраться до "Голубого озеро" в селе Подгорцы

Живописный водоем находится в Киевской области, Обуховском районе, населенном пункте Подгорцах. До него добраться можно общественным транспортом (маршрутками №789 и №309) со станции метро "Выдубичи" до остановки "село Подгорцы". Дорога займет около 30 минут.

Проще всего ехать собственным автомобилем по Обуховской трассе, автодороге Н01, в сторону населенного пункта Таценки и до села Подгорцы. Время в дороге займет 15-20 минут. Но парковка на территории пляжа платная.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть немало живописных озер, идеальных для летнего отдыха, особенно имеющих лечебные свойства. Одно из таких — Солонец-Тузлы, расположенное у Черноморского побережья в селе Рыбаковка Николаевской области.