Туда приезжают оздоравливаться грязями: как выглядит озеро Соленый Лиман на Днепропетровщине

В озере находятся лечебные грязи

В Украине много интересных озер, как пресноводных, так и соленых, где можно хорошо отдохнуть. Одним из таких является Соленый Лиман в Самаровском районе Днепропетровщины. Оно считается одним из самых красивых в Украине.

"Телеграф" расскажет больше об озере Соленый Лиман, чем оно особенно и как туда добраться.

Что известно о Соленом Лимане

Соленый Лиман простирается на окраине Самарского леса, что предполагает массив хвойных и смешанных лесов. Оно расположено между селами Знаменовка и Новотроицкое. Озеро в форме круга имеет площадь 3,5 км, а длина береговой линии достигает почти 11,5 километров. А вот от моря озеро отделяют около 300 километров степей.

Озеро Соленый Лиман на Днепропетровщине, фото ru.igotoworld.com

В древности минеральные источники начали наполнять небольшое углубление. В жару в степной зоне вода испарялась, в то время как концентрация соли только возрастала. Так вода в озере стала очень соленой, так что рыба здесь не водится. Посреди озера простирается вытянутый остров, а по берегам – несколько заливов.

Озеро Соленый Лиман, фото soltliman.dp.ua

В 1980 году на этой территории был основан ландшафтный заказник государственного значения "Соленый Лиман". В общей сложности его площадь занимает 341 гектар.

Здесь действует ландшафтный заказник, фото Сергея Рыжкова

В Соленом Лимане сложно купаться, поскольку озеро мелкое. Вместо этого туристов привлекают сульфидные грязи с лечебными свойствами. Соответствующий пункт с грязями на берегу лимана был создан в 20-х годах прошлого века. Здесь должны были построить больницу, где можно было бы проводить 1000 процедур в день. Однако из-за нехватки денег открыли всего два корпуса барачного типа на 100 коек.

После Чернобыльской катастрофы больницу с грязями начали расширять, а также строить жилье для персонала заведения. Здесь создали хранилище для грязи, чтобы сохранять его полезные свойства. Возле Соленого Лимана также есть источники минеральных вод, которые используют для лечения водой.

Как добраться до Соленого Лимана

Чтобы доехать до озера, сначала нужно добраться до Днепра. Из многих областных центров курсируют прямые поезда. А уже из Днепра, а именно с проспекта Петра Калнышевского, можно доехать до Соленого Лимана автобусом. Помимо этого, прямые рейсы к озеру курсируют с автовокзала Новомосковска, что в Днепропетровской области. Конечной будет остановка "Новотроицкое".

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