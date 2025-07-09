Компания Autostrada восстанавливает прифронтовые дороги на Харьковщине

Война в Харьковской области чувствуется повсюду. Гражданские автомобили на дорогах – редкость. Основной транспорт — военные пикапы, служебные автомобили ГСЧС и пиротехнических служб, грузовики с БК, бесконечный поток "скорых" и эваков с ранеными, сообщает Autostrada.

До линии фронта – считаные километры. Местные автодороги постоянно находятся под прицельным огнем врага. Выжить здесь можно только на максимальной скорости, что почти невозможно на разбитых дорогах.

Дорожные бригады Autostrada восстанавливают эвакуационные коридоры на Лиманском, Волчанском, Купянском и ныне горячем Покровском направлениях. Это критическая работа, от которой зависит жизнь мирных жителей и возможности наших защитников маневрировать и держать рубежи. Общая протяженность участков, восстанавливаемых командой Autostrada в Харьковской области, составляет более 400 км.

"Наши дорожники, хорошо понимая, насколько сложная ситуация, работают в усиленном режиме", — говорят в компании. Первые самосвалы с асфальтом выезжают с производственной базы на участки в 4 утра. Последние возвращаются в полночь. Это та же команда, которая восстанавливала "дороги жизни" в Изюме и Балаклее сразу после освобождения этих городов в 2022-м. Уже четвертый год подряд их работа связана с постоянной угрозой из-за вражеских дронов, КАБов, мин и взрывчатки, которые до сих пор находят на участках.

"3 июня, во время ночной атаки дронов на городок наших дорожников, погиб один из работников этой отважной бригады — машинист погрузчика Александр Шляпный", — сообщили в компании.

Несмотря на страшную трагедию, вся команда дорожников Autostrada продолжает работать в полном составе, не останавливаясь даже на день. Рискуя жизнью, чтобы люди могли выехать из-под обстрелов.

"Мы невероятно благодарны каждому из вас за отвагу и самоотверженный труд. Вы — наша гордость и сила!" — подчеркивают в Autostrada.