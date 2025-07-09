Компанія Autostrada відновлює прифронтові дороги на Харківщині

Війна на Харківщині відчувається всюди. Цивільні автомобілі на дорогах — рідкість. Основний транспорт — військові пікапи, службові автівки ДСНС і піротехнічних служб, вантажівки з БК, нескінченний потік "швидких" та еваків із пораненими, повідомляє Autostrada.

До лінії фронту — лічені кілометри. Місцеві автошляхи постійно перебувають під прицільним вогнем ворога. Вижити тут можна лише на максимальній швидкості, що майже нереально на розбитих дорогах.

Дорожні бригади Autostrada відновлюють евакуаційні коридори на Лиманському, Вовчанському, Куп’янському та нині найгарячішому Покровському напрямках. Це критична робота, від якої залежать життя мирних жителів і можливості наших оборонців маневрувати та тримати рубежі. Загальна довжина ділянок, які відновлює команда Autostrada у Харківській області, становить понад 400 км.

"Наші дорожники, добре розуміючи, наскільки складна ситуація, працюють у посиленому режимі", — кажуть у компанії. Перші самоскиди з асфальтом виїжджають з виробничої бази на ділянки о 4 ранку. Останні повертаються опівночі. Це та сама команда, яка відновлювала "дороги життя" в Ізюмі та Балаклії одразу після звільнення цих міст у 2022. Уже четвертий рік поспіль їхня робота пов’язана з постійною загрозою через ворожі дрони, КАБи, міни та вибухівку, що досі знаходять на ділянках.

"3 червня, під час нічної атаки дронів на містечко наших дорожників, загинув один із працівників цієї відважної бригади — машиніст навантажувача Олександр Капелюшний", — повідомили в компанії.

Попри страшну трагедію, уся команда дорожників Autostrada продовжує працювати в повному складі, не зупиняючись навіть на день. Ризикуючи життям, щоб люди мали змогу виїхати з-під обстрілів.

"Ми неймовірно вдячні кожному з вас за відвагу та самовіддану працю. Ви — наша гордість і сила!" — наголошують в Autostrada.