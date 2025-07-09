Никогда не покупайте это мороженое себе и детям: какая опасность скрывается в холодном продукте

Его лучше избегать

Мороженое летом — это настоящее спасение для миллионов украинцев. Однако не все холодные десерты с магазинных полок все равно безопасны для здоровья.

"Телеграф", ссылаясь на издание РБК-Украина, расскажет, какое мороженое в магазинах лучше обходить десятой дорогой. Следует отметить, что в некоторых магазинных вариантах скрываются ингредиенты, которые могут навредить здоровью.

Мороженое-табу: от чего лучше отказаться

Десерты с химическим коктейлем добавок. Если этикетка напоминает учебник по химии, а содержание сахара и жиров превышает все разумные пределы – такое мороженое лучше оставить на полке. Особенно это касается ярких десертов с большим количеством искусственных сиропов, цукатов и блестящей глазури.

Если этикетка напоминает учебник по химии, а содержание сахара и жиров превышает все разумные пределы – такое мороженое лучше оставить на полке. Особенно это касается ярких десертов с большим количеством искусственных сиропов, цукатов и блестящей глазури. Бюджетные варианты на растительных жирах. Вместо полезных молочных жиров производители часто используют пальмовое или кокосовое масло. Особенно опасны гидрогенизированные варианты таких жиров, которые могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе.

Вместо полезных молочных жиров производители часто используют пальмовое или кокосовое масло. Особенно опасны гидрогенизированные варианты таких жиров, которые могут нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе. Сорбето-сахарные бомбы. Хотя сорбеты позиционируются как "легкая" альтернатива, многие из них насыщены сахаром и искусственными компонентами даже больше, чем обычное мороженое.

Не все виды мороженого все равно полезны для здоровья. Современная пищевая промышленность часто использует искусственные добавки, консерванты и химические вещества, которые могут оказывать негативное влияние на организм, особенно детей. От трансжиров и чрезмерного сахара до проблемных стабилизаторов и синтетических ароматизаторов – список потенциально опасных ингредиентов в мороженом может насчитывать десятки наименований. Понимание того, чего следует избегать при выборе мороженого, поможет сделать более осознанный выбор в пользу здоровья всей семьи.

Мороженое

Здоровые альтернативы: вкусно и без вреда

Домашнее мороженое за 5 минут Замороженные ягоды или бананы, натуральный йогурт или кефир, ложка меда – взбейте все в блендере и получите свой холодный десерт без добавок.

Фруктовый лед Замороженный сок из свежих фруктов или ягод – отличный способ охладиться без кучи сахара из магазинного мороженого.

Йогуртное мороженое Заморозьте натуральный йогурт с кусочками любимых фруктов – легкий, полезный и освежающий десерт готов.

Природные леденцы Просто заморозьте кусочки банана, винограда или клубники. Они идеально заменят фабричное мороженое и подарят настоящую свежесть без химии.

Помните: настоящее мороженое имеет короткий срок хранения и простой склад. Если оно может лежать месяцами и содержит десятки непонятных ингредиентов – лучше выбрать что-нибудь другое для своего здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, какие вкусности не стоит покупать в магазинах.