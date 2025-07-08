Не покупайте детям эти сладости и не ешьте сами: какие вкусняшки могут серьезно навредить

Лучше обходить такие вкусности стороной

Детей всегда привлекает то, что имеет яркую упаковку и во рту делает настоящий бум вкуса.

Наибольшую угрозу представляют различные химические жвачки, разноцветные гели и пшикалки в рот со вкусом "фруктов" или "ягод". На упаковке этих продуктов отмечено наличие Е-добавок и даже предупреждают, что они могут снижать концентрацию внимания. Например, Е-119, вызывающий нервное возбуждение, добавляется к карамелькам.

Такие сладости содержат искусственные красители, консерванты и усилители вкуса, которые негативно влияют на нервную систему детей.

Родителям следует тщательно читать склад перед покупкой и выбирать сладости из натуральных ингредиентов. Лучше отдавать предпочтение традиционным лакомствам без искусственных добавок и красителей.

Какие красители, консерванты и усилители вкуса являются самыми вредными:

Е102 (Тартразин);

Е110 (Желтый "солнечный закат");

Е122 (Азорубин);

Е124 (Понсо 4R);

Е104 (Желтый хинолин);

Е129 (Красный волшебный);

Консерванты:

Е210-213 (Бензойная кислота и ее производные);

Усилители вкуса:

Е621 (глутамат натрия);

Е951 (Аспартом).

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