Не покупайте детям эти сладости и не ешьте сами: какие вкусняшки могут серьезно навредить
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Лучше обходить такие вкусности стороной
Детей всегда привлекает то, что имеет яркую упаковку и во рту делает настоящий бум вкуса.
Наибольшую угрозу представляют различные химические жвачки, разноцветные гели и пшикалки в рот со вкусом "фруктов" или "ягод". На упаковке этих продуктов отмечено наличие Е-добавок и даже предупреждают, что они могут снижать концентрацию внимания. Например, Е-119, вызывающий нервное возбуждение, добавляется к карамелькам.
Такие сладости содержат искусственные красители, консерванты и усилители вкуса, которые негативно влияют на нервную систему детей.
Родителям следует тщательно читать склад перед покупкой и выбирать сладости из натуральных ингредиентов. Лучше отдавать предпочтение традиционным лакомствам без искусственных добавок и красителей.
Какие красители, консерванты и усилители вкуса являются самыми вредными:
- Е102 (Тартразин);
- Е110 (Желтый "солнечный закат");
- Е122 (Азорубин);
- Е124 (Понсо 4R);
- Е104 (Желтый хинолин);
- Е129 (Красный волшебный);
Консерванты:
- Е210-213 (Бензойная кислота и ее производные);
Усилители вкуса:
- Е621 (глутамат натрия);
- Е951 (Аспартом).
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