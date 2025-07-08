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Не покупайте детям эти сладости и не ешьте сами: какие вкусняшки могут серьезно навредить

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Коллаж, "Телеграф" Новость обновлена 08 июля 2025, 15:26

Лучше обходить такие вкусности стороной

Детей всегда привлекает то, что имеет яркую упаковку и во рту делает настоящий бум вкуса.

Наибольшую угрозу представляют различные химические жвачки, разноцветные гели и пшикалки в рот со вкусом "фруктов" или "ягод". На упаковке этих продуктов отмечено наличие Е-добавок и даже предупреждают, что они могут снижать концентрацию внимания. Например, Е-119, вызывающий нервное возбуждение, добавляется к карамелькам.

Такие сладости содержат искусственные красители, консерванты и усилители вкуса, которые негативно влияют на нервную систему детей.

Родителям следует тщательно читать склад перед покупкой и выбирать сладости из натуральных ингредиентов. Лучше отдавать предпочтение традиционным лакомствам без искусственных добавок и красителей.

Какие красители, консерванты и усилители вкуса являются самыми вредными:

  • Е102 (Тартразин);
  • Е110 (Желтый "солнечный закат");
  • Е122 (Азорубин);
  • Е124 (Понсо 4R);
  • Е104 (Желтый хинолин);
  • Е129 (Красный волшебный);

Консерванты:

  • Е210-213 (Бензойная кислота и ее производные);

Усилители вкуса:

  • Е621 (глутамат натрия);
  • Е951 (Аспартом).

Ранее "Телеграф" писал, что не стоит покупать кофе дважды в день — и сможете собрать на классную кофемашину.

Теги:
#Дети #Сладости #Продукты #Вредные добавки