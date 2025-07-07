Никогда не ешьте этот овощ, если не хотите вонять целый день

Он отпугивает людей

Чеснок в Украине — не просто приправа, а почти святыня: его добавляют в борщ, сало, мясные блюда, соусы и даже бутерброды. Однако утреннее потребление чеснока может иметь нежелательные последствия для организма.

"Телеграф" расскажет, почему не стоит есть чеснок.

Прежде всего, чеснок на голодный желудок способен раздражать слизистую желудка и кишечника. Это может вызвать изжогу, боль в животе, тошноту или даже обострение гастрита. Чеснок активизирует пищеварительные соки, которые на пустой желудок могут действовать агрессивно.

Что такое чеснок

Кроме того, чеснок содержит серосодержащие соединения, которые попадают в кровь и выделяются через легкие и кожу — именно они вызывают характерный стойкий запах изо рта. Иногда он сохраняется в сутки и дольше, несмотря на чистку зубов, жвачку или кофе. Это может создать дискомфорт в общении, особенно для тех, кто работает с людьми.

Любимый украинский ингредиент — это не табу, но у всех есть свое время. И чесночное утро – не всегда лучший старт для продуктивного дня.

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