Ніколи не купуйте це морозиво собі і дітям: яка небезпека приховується у холодному продукті

Його краще уникати

Морозиво влітку — це справжній порятунком для мільйонів українців. Проте не всі холодні десерти з магазинних полиць однаково безпечні для здоров'я.

"Телеграф", посилаючись на видання РБК-Україна розповість, яке морозиво в магазинах краще оминати десятою дорогою. Варто зазначити, що у деяких магазинних варіантах ховаються інгредієнти, які можуть нашкодити здоров'ю.

Морозиво-табу: від чого краще відмовитися

Десерти з хімічним "коктейлем" добавок. Якщо етикетка нагадує підручник з хімії, а вміст цукру та жирів перевищує всі розумні межі — таке морозиво краще залишити на полиці. Особливо це стосується яскравих десертів з великою кількістю штучних сиропів, цукатів та блискучої глазурі.

Якщо етикетка нагадує підручник з хімії, а вміст цукру та жирів перевищує всі розумні межі — таке морозиво краще залишити на полиці. Особливо це стосується яскравих десертів з великою кількістю штучних сиропів, цукатів та блискучої глазурі. Бюджетні варіанти на рослинних жирах. Замість корисних молочних жирів виробники часто використовують пальмову або кокосову олії. Особливо небезпечними є гідрогенізовані варіанти таких жирів, які можуть завдати серйозної шкоди серцево-судинній системі.

Замість корисних молочних жирів виробники часто використовують пальмову або кокосову олії. Особливо небезпечними є гідрогенізовані варіанти таких жирів, які можуть завдати серйозної шкоди серцево-судинній системі. Сорбети-цукрові бомби. Хоча сорбети позиціонуються як "легша" альтернатива, багато з них насичені цукром та штучними компонентами навіть більше, ніж звичайне морозиво.

Не всі види морозива однаково корисні для здоров'я. Сучасна харчова промисловість часто використовує штучні добавки, консерванти та хімічні речовини, які можуть негативно впливати на організм, особливо дітей. Від трансжирів та надмірного цукру до проблемних стабілізаторів і синтетичних ароматизаторів — список потенційно небезпечних інгредієнтів у морозиві може налічувати десятки найменувань. Розуміння того, чого варто уникати при виборі морозива, допоможе зробити більш свідомий вибір на користь здоров'я всієї родини.

Морозиво

Здорові альтернативи: смачно і без шкоди

Домашнє морозиво за 5 хвилин Заморожені ягоди або банани, натуральний йогурт чи кефір, ложка меду — збийте все у блендері і отримаєте власний холодний десерт без жодних добавок.

Фруктовий лід Заморожений сік зі свіжих фруктів або ягід — чудовий спосіб охолодитися без купи цукру з магазинного морозива.

Йогуртове морозиво Заморозьте натуральний йогурт з шматочками улюблених фруктів — легкий, корисний і освіжаючий десерт готовий.

Природні льодяники Просто заморозьте шматочки банана, винограду чи полуниці. Вони ідеально замінять фабричне морозиво і подарують справжню свіжість без хімії.

Пам'ятайте: справжнє морозиво має короткий термін зберігання та простий склад. Якщо воно може лежати місяцями і містить десятки незрозумілих інгредієнтів — краще обрати щось інше для свого здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав, які смаколики не варто купувати в магазинах.