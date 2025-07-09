Деньги растут на вашем огороде: как на продаже помидоров сделать бизнес

Главное заниматься тем, что нравится

Цены на помидоры в Украине показывают, что это может стать прибыльным бизнесом даже для мелких фермеров. Как это сделать?

"Телеграф" расскажет подробнее об этом виде заработка. А также куда сдавать и как продавать.

Текущие цены на помидоры

По данным онлайн-платформ торговли, цены на помидоры от 35 до 80 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества:

Красные помидоры : 35 грн/кг (розничная цена).

: 35 грн/кг (розничная цена). Помидоры сливки домашние : 80 грн/кг.

: 80 грн/кг. Желтые помидоры : 50 грн/кг.

Это означает, что за 100 кг помидоров можно получить от 3500 до 8000 гривен в зависимости от сорта и канала сбыта.

Цены на помидоры

Куда сдавать урожай

Онлайн-платформы

OLX — торговая с покупателями.

— торговая с покупателями. Агро-маркетплейсы – специализированные платформы для фермеров.

Местные рынки

Фермерские рынки в больших городах.

Районные рынки – стабильный сбыт по средним ценам.

Сети супермаркетов

Локальные сети часто сотрудничают с местными фермерами.

Большие сети через дистрибьюторов.

Перерабатывающие предприятия

Консервные фабрики.

Производители соусов и кетчупов.

Цены более низкие, но гарантированный сбыт больших объемов.

Рестораны и кафе

Прямая поставка в общепит.

Премиум-сегмент готов платить за качество.

Советы для успешного бизнеса

Выбор сорта

Ориентируйтесь на спрос в регионе. Помидоры-сливки стоят дороже, но требуют больше внимания при выращивании.

Качество — залог успеха

Инвестируйте в качественные семена, правильные удобрения и системы полива. Покупатели готовы платить больше за вкусные, красивые помидоры.

Диверсификация

Выращивайте несколько сортов разных цветов и форм – это позволит охватить больше покупателей и снизить риски.

Что такое помидор | Инфографика создана нейросетью для "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" писал, как на грибах сделать прибыльный бизнес.