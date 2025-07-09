Деньги растут на вашем огороде: как на продаже помидоров сделать бизнес
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Главное заниматься тем, что нравится
Цены на помидоры в Украине показывают, что это может стать прибыльным бизнесом даже для мелких фермеров. Как это сделать?
"Телеграф" расскажет подробнее об этом виде заработка. А также куда сдавать и как продавать.
Текущие цены на помидоры
По данным онлайн-платформ торговли, цены на помидоры от 35 до 80 гривен за килограмм в зависимости от сорта и качества:
- Красные помидоры : 35 грн/кг (розничная цена).
- Помидоры сливки домашние : 80 грн/кг.
- Желтые помидоры : 50 грн/кг.
Это означает, что за 100 кг помидоров можно получить от 3500 до 8000 гривен в зависимости от сорта и канала сбыта.
Куда сдавать урожай
Онлайн-платформы
- OLX — торговая с покупателями.
- Агро-маркетплейсы – специализированные платформы для фермеров.
Местные рынки
- Фермерские рынки в больших городах.
- Районные рынки – стабильный сбыт по средним ценам.
Сети супермаркетов
- Локальные сети часто сотрудничают с местными фермерами.
- Большие сети через дистрибьюторов.
Перерабатывающие предприятия
- Консервные фабрики.
- Производители соусов и кетчупов.
- Цены более низкие, но гарантированный сбыт больших объемов.
Рестораны и кафе
- Прямая поставка в общепит.
- Премиум-сегмент готов платить за качество.
Советы для успешного бизнеса
Выбор сорта
Ориентируйтесь на спрос в регионе. Помидоры-сливки стоят дороже, но требуют больше внимания при выращивании.
Качество — залог успеха
Инвестируйте в качественные семена, правильные удобрения и системы полива. Покупатели готовы платить больше за вкусные, красивые помидоры.
Диверсификация
Выращивайте несколько сортов разных цветов и форм – это позволит охватить больше покупателей и снизить риски.
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