У вас на огороде растет настоящее сокровище: на какой ягоде можно заработать 4 тыс грн

Вы можете открыть для себя новые перспективы

Заработать деньги летом на сезонных ягодах и овощах довольно просто, например, знали ли вы, что на продаже смородины можно получить 4 тысячи гривен? Единственное условие – желание.

"Телеграф" подробнее расскажет, как заработать на этой полезной ягоде. Дома на грядках нужно иметь от 5 кустов смородины.

Имея 5 кустов смородины, вы владеете настоящим сокровищем. Один здоровый куст может дать от 3 до 7 кг ягод за сезон. При среднем урожае 4 кг с куста, ваши 5 кустов принесут около 20 кг смородины.

Цены в магазине

Если в "Сильпо" смородина стоит 22 грн за 100 г (220 грн/кг), то домашняя органическая смородина может стоить 250-300 грн за килограмм. Почему?

Отсутствие химикатов – ваша ягода натуральная.

– ваша ягода натуральная. Свежесть – собирается и продается в день сбора.

– собирается и продается в день сбора. Локальность – покупатели поддерживают местного производителя.

– покупатели поддерживают местного производителя. Ограниченное количество – эксклюзивный продукт.

Расчет прибыли

При консервативном подходе вы можете продать 16 кг смородины за 250 грн. за килограмм, что принесет вам 4,000 грн. чистой прибыли. Еще 4 кг остается для собственного потребления и заготовок на зиму.

В оптимистическом варианте, установив цену 300 грн за килограмм, вы получите 4,800 грн из тех же 16 кг проданной смородины. Такая цена вполне оправдана для органической ягоды домашнего выращивания.

Что такое смородина

Стратегии продаж

Самый простой способ начать продажи – предложить смородину соседям и знакомым, ведь они уже знают вас и доверяют качеству вашей продукции. Создайте посты в социальных сетях с фотографиями свежей ягоды, показав процесс сбора и подчеркнув органичность выращивания. Также следует присоединиться к местным группам в Telegram или Viber, где активно продают и покупают домашнюю продукцию.

Фермерские рынки выходного дня станут отличной платформой для реализации вашего урожая. Арендуйте небольшое место, подготовьте красивую упаковку с этикетками и расскажите покупателям историю вашего продукта – от ухода за кустарником до сбора урожая.

Кафе и рестораны часто ищут свежие местные ингредиенты для своих десертов и напитков. Обратитесь в заведения в вашем районе с предложением поставки свежей смородины — цена может быть даже выше из-за уникальности и ограниченного количества продукта.

Переработка смородины открывает дополнительные возможности для заработка. Варенье можно продавать за 50-80 грн за банку 0.5л, замороженная ягода будет стоить 200-250 грн за килограмм, а сушеная смородина — самый дорогой продукт за 400-500 грн за килограмм.

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