Гроші ростуть на вашому городі: як з продажі помідорів зробити бізнес

Головне займатись тим, що подобається

Ціни на помідори в Україні показують, що це може стати прибутковим бізнесом навіть для дрібних фермерів. Як це зробити?

"Телеграф" розповість детальніше про цей вид заробітку. А також, куди здавати та як продавати.

Поточні ціни на помідори

За даними онлайн-платформ торгівлі, ціни на помідори коливаються від 35 до 80 гривень за кілограм залежно від сорту та якості:

Червоні помідори : 35 грн/кг (роздрібна ціна).

: 35 грн/кг (роздрібна ціна). Помідори сливка домашні : 80 грн/кг.

: 80 грн/кг. Жовті помідори: 50 грн/кг.

Це означає, що за 100 кг помідорів можна отримати від 3 500 до 8 000 гривень залежно від сорту та каналу збуту.

Ціни на помідори

Куди здавати врожай

Онлайн-платформи

OLX — пряма торгівля з покупцями.

— пряма торгівля з покупцями. Агро-маркетплейси — спеціалізовані платформи для фермерів.

Місцеві ринки

Фермерські ринки у великих містах.

Районні ринки — стабільний збут за середніми цінами.

Мережі супермаркетів

Локальні мережі часто співпрацюють з місцевими фермерами.

Великі мережі через дистриб'юторів.

Переробні підприємства

Консервні заводи.

Виробники соусів і кетчупів.

Ціни нижчі, але гарантований збут великих обсягів.

Ресторани та кафе

Пряме постачання в заклади громадського харчування.

Преміум-сегмент готовий платити за якість.

Поради для успішного бізнесу

Вибір сорту

Орієнтуйтесь на попит у вашому регіоні. Помідори-сливка коштують дорожче, але вимагають більше уваги при вирощуванні.

Якість — запорука успіху

Інвестуйте в якісне насіння, правильні добрива та системи поливу. Покупці готові платити більше за смачні, красиві помідори.

Диверсифікація

Вирощуйте кілька сортів різних кольорів і форм — це дозволить охопити більше покупців і зменшити ризики.

Що таке помідор. Інфографіка створена нейромережею для "Телеграфу"

Раніше "Телеграф" писав, як на грибах зробити прибутковий бізнес.