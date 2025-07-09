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Гроші ростуть на вашому городі: як з продажі помідорів зробити бізнес

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Заробіток на помідорах Новина оновлена 09 липня 2025, 19:30
Заробіток на помідорах. Фото Колаж "Телеграф"

Головне займатись тим, що подобається

Ціни на помідори в Україні показують, що це може стати прибутковим бізнесом навіть для дрібних фермерів. Як це зробити?

"Телеграф" розповість детальніше про цей вид заробітку. А також, куди здавати та як продавати.

Поточні ціни на помідори

За даними онлайн-платформ торгівлі, ціни на помідори коливаються від 35 до 80 гривень за кілограм залежно від сорту та якості:

  • Червоні помідори: 35 грн/кг (роздрібна ціна).
  • Помідори сливка домашні: 80 грн/кг.
  • Жовті помідори: 50 грн/кг.

Це означає, що за 100 кг помідорів можна отримати від 3 500 до 8 000 гривень залежно від сорту та каналу збуту.

Помідори
Ціни на помідори

Куди здавати врожай

Онлайн-платформи

  • OLX— пряма торгівля з покупцями.
  • Агро-маркетплейси — спеціалізовані платформи для фермерів.

Місцеві ринки

  • Фермерські ринки у великих містах.
  • Районні ринки — стабільний збут за середніми цінами.

Мережі супермаркетів

  • Локальні мережі часто співпрацюють з місцевими фермерами.
  • Великі мережі через дистриб'юторів.

Переробні підприємства

  • Консервні заводи.
  • Виробники соусів і кетчупів.
  • Ціни нижчі, але гарантований збут великих обсягів.

Ресторани та кафе

  • Пряме постачання в заклади громадського харчування.
  • Преміум-сегмент готовий платити за якість.

Поради для успішного бізнесу

Вибір сорту

Орієнтуйтесь на попит у вашому регіоні. Помідори-сливка коштують дорожче, але вимагають більше уваги при вирощуванні.

Якість — запорука успіху

Інвестуйте в якісне насіння, правильні добрива та системи поливу. Покупці готові платити більше за смачні, красиві помідори.

Диверсифікація

Вирощуйте кілька сортів різних кольорів і форм — це дозволить охопити більше покупців і зменшити ризики.

Помідори
Що таке помідор. Інфографіка створена нейромережею для "Телеграфу"

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Теги:
#Помідори #Заробіток #Ціна