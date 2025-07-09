Гроші ростуть на вашому городі: як з продажі помідорів зробити бізнес
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Головне займатись тим, що подобається
Ціни на помідори в Україні показують, що це може стати прибутковим бізнесом навіть для дрібних фермерів. Як це зробити?
"Телеграф" розповість детальніше про цей вид заробітку. А також, куди здавати та як продавати.
Поточні ціни на помідори
За даними онлайн-платформ торгівлі, ціни на помідори коливаються від 35 до 80 гривень за кілограм залежно від сорту та якості:
- Червоні помідори: 35 грн/кг (роздрібна ціна).
- Помідори сливка домашні: 80 грн/кг.
- Жовті помідори: 50 грн/кг.
Це означає, що за 100 кг помідорів можна отримати від 3 500 до 8 000 гривень залежно від сорту та каналу збуту.
Куди здавати врожай
Онлайн-платформи
- OLX— пряма торгівля з покупцями.
- Агро-маркетплейси — спеціалізовані платформи для фермерів.
Місцеві ринки
- Фермерські ринки у великих містах.
- Районні ринки — стабільний збут за середніми цінами.
Мережі супермаркетів
- Локальні мережі часто співпрацюють з місцевими фермерами.
- Великі мережі через дистриб'юторів.
Переробні підприємства
- Консервні заводи.
- Виробники соусів і кетчупів.
- Ціни нижчі, але гарантований збут великих обсягів.
Ресторани та кафе
- Пряме постачання в заклади громадського харчування.
- Преміум-сегмент готовий платити за якість.
Поради для успішного бізнесу
Вибір сорту
Орієнтуйтесь на попит у вашому регіоні. Помідори-сливка коштують дорожче, але вимагають більше уваги при вирощуванні.
Якість — запорука успіху
Інвестуйте в якісне насіння, правильні добрива та системи поливу. Покупці готові платити більше за смачні, красиві помідори.
Диверсифікація
Вирощуйте кілька сортів різних кольорів і форм — це дозволить охопити більше покупців і зменшити ризики.
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