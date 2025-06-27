Сколько килограммов вишни нужно продать, чтобы заработать 4 тыс. грн

Цена может отличаться в зависимости от региона, качества продукции и сезона

Продать вишню можно в Украине и заработать большую сумму денег. Как это сделать, если в огороде есть вишня?

"Телеграф" расскажет, как продать вишню. При этом заработок может составлять от 4 тысяч гривен.

Судя по ценам на OLX, где килограмм вишни стоит 40 гривен, то для получения 4000 гривен нужно продать 100 килограммов вишни. Простой расчет: 4000 грн/40 грн/кг = 100 кг.

Основные места сбыта вишни

Розничная торговля:

Продажа на рынке (высокая цена, но требует времени).

Торговля у дороги или в жилых районах.

Онлайн-платформы: OLX, Facebook Marketplace, местные группы в соцсетях.

Оптовая сдача

Овощные базы и склады.

Супермаркеты и магазины.

Перерабатывающие предприятия (для изготовления соков, варенья).

Кафе и рестораны.

Другие варианты:

Фермерские рынки.

Продажа соседям и знакомым.

Кооперативы сельхозпроизводителей.

Замораживание и продажа зимой по более высокой цене.

Следует помнить, что цена может отличаться в зависимости от региона, качества продукции и сезона. В начале сезона вишня стоит подороже, а в пик сбора урожая цены обычно падают.

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