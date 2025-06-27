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Сколько килограммов вишни нужно продать, чтобы заработать 4 тыс. грн

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Вишня Новость обновлена 27 июня 2025, 18:00
Вишня. Фото Коллаж "Телеграф"

Цена может отличаться в зависимости от региона, качества продукции и сезона

Продать вишню можно в Украине и заработать большую сумму денег. Как это сделать, если в огороде есть вишня?

"Телеграф" расскажет, как продать вишню. При этом заработок может составлять от 4 тысяч гривен.

Судя по ценам на OLX, где килограмм вишни стоит 40 гривен, то для получения 4000 гривен нужно продать 100 килограммов вишни. Простой расчет: 4000 грн/40 грн/кг = 100 кг.

Основные места сбыта вишни

Розничная торговля:

  • Продажа на рынке (высокая цена, но требует времени).
  • Торговля у дороги или в жилых районах.
  • Онлайн-платформы: OLX, Facebook Marketplace, местные группы в соцсетях.

Оптовая сдача

  • Овощные базы и склады.
  • Супермаркеты и магазины.
  • Перерабатывающие предприятия (для изготовления соков, варенья).
  • Кафе и рестораны.

Другие варианты:

  • Фермерские рынки.
  • Продажа соседям и знакомым.
  • Кооперативы сельхозпроизводителей.
  • Замораживание и продажа зимой по более высокой цене.

Следует помнить, что цена может отличаться в зависимости от региона, качества продукции и сезона. В начале сезона вишня стоит подороже, а в пик сбора урожая цены обычно падают.

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#Работа #Вишня #Зароботок