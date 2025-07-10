Этот хитрый трюк спасет помидоры от фитофторы: что нужно сделать в июле

Простой способ создать барьер для распространения фитофторы

Помидоры — любимый овощ многих дачников и огородников. Они бывают требовательны в выращивании, однако при правильном уходе обязательно порадуют сочными и вкусными плодами. Летом может возникнуть проблема с фитофторозом на помидорах, однако есть способы с этим бороться.

"Телеграф" расскажет о хитром трюке, который поможет защитить ваши томаты от фитофторы.

Как защитить помидоры от фитофторы?

Фитофтороз — грибковое заболевание, которое поражает помидоры, снижая их урожайность, портя внешний вид и вкус. Чаще всего фитофтора распространяется на растения томатов из почвы через капли дождя или при поливе. Однако избежать этого можно с помощью простого трюка, пишет Express.

Как оказалось, бороться с фитофторой можно с помощью мульчирования почвы вокруг растений томатов. В качестве мульчи подойдет любой органический материал, типа опилок или соломы. Однако эксперты рекомендуют в данном случае мульчировать помидоры скошенной травой.

После того, как покосили газон во дворе своего участка не выбрасывайте скошенную траву, а устелите ею почву под помидорами. Такая мульча создает природный барьер от распространения фитофторы, и споры ее грибов не смогут испортить ваш урожай.

Кроме того, при первом внесении свежей зеленой травы, она помогает насытить почву азотом. А азот жизненно необходим томатам для набухания и формирования листвы.

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