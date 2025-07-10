Цей хитрий трюк врятує помідори від фітофтори: що потрібно зробити у липні

Простий спосіб створити бар’єр від поширення фітофтори

Помідори — улюблений овоч багатьох дачників та городників. Вони бувають вимогливі у вирощуванні, проте при правильному догляді обов’язково порадують соковитими та смачними плодами. Влітку може виникнути проблема з фітофторозом на помідорах, проте є способи боротися з цим.

"Телеграф" розповість про хитрий трюк, який допоможе захистити ваші томати від фітофтори.

Як захистити помідори від фітофтори?

Фітофтороз — грибкове захворювання, яке вражає помідори, знижуючи їхню врожайність, псуючи зовнішній вигляд і смак. Найчастіше фітофтора поширюється на рослини томатів із ґрунту через краплі дощу або при поливі. Однак уникнути цього можна за допомогою простого трюку, пише Express.

Як виявилося, боротися з фітофторою можна за допомогою мульчування ґрунту навколо рослин томатів. В якості мульчі підійде будь-який органічний матеріал, типу тирси або соломи. Проте експерти рекомендують у цьому випадку мульчувати помідори скошеною травою.

Після того, як покосили газон у дворі своєї ділянки, не викидайте скошену траву, а встеліть нею ґрунт під помідорами. Така мульча створює природний бар’єр від поширення фітофтори, і спори її грибів не зможуть зіпсувати вашого врожаю.

Крім того, при першому внесенні свіжої зеленої трави, вона допомагає наситити ґрунт азотом. А азот життєво необхідний томатам для набухання та формування листя.

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