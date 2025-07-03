Огороды украинцев заполонили опасные и большие пауки: как с ними бороться (фото)

Пауки могут стать угрозой не только для урожая, но и для людей

Пауки – ряд членистоногих животных, принадлежащих к классу паукообразных. Они живут повсеместно на суше, причем не только в квартирах и домах, но и на улице. Также пауков можно встретить в огородах и на дачных участках. В последнее время украинцы все чаще жалуются в соцсетях, что встречают пауков и их норы в земле на своих огородах.

"Телеграф" расскажет, как бороться с пауками народными методами.

Пауки на огороде — что делать?

Одну из дискуссий относительно пауков на огороде начала пользовательница Facebook Татьяна Харченко. Женщина опубликовала фото огромного паука с детенышами, которого увидела у себя на огороде. По словам женщины, у нее на огороде таких очень много и она вынуждена их убивать.

"Выкопала сегодня паука с детьми. Их на нем очень много, так что и самого паука не видно. Он ядовит или нет? Очень много на огороде их", — поделилась пользовательница.

В комментариях начали рассуждать, что это может быть за порода паука. Большинство участников дискуссии пришли к выводу, что паук на фото — тарантул. А характерные дырки в земле — это норы, в которых живут такие пауки.

Также в комментариях люди начали делиться, как бороться с подобными непрошенными гостями на огороде:

Таня, бери в аптеке аммиак и выливай в нору, и трамбуй.

Да, тарантул. Дыры на огороде есть?

Очень много. Тот год были тоже, ну не много. А этот год очень много, и дыры такие, что я думала, что там гадюки живут.

Таня, и у меня в этом году есть большие дыры. Я у них дихлофос брызгаю. А что делать?

Яд тарантула равен яду пчелы или шершня. Если нет аллергии, то ничего страшного, может отек места укуса быть.

Я, когда стираю, то вливаю воду с порошком или мылом в дырку и он вылезает. Тогда я его тоже убиваю. Их там сотнями. Он вылез из норы и на нем облиты эти дети. Так я буду смотреть на них?

Нет, не смотреть. Я считаю, что нужно убивать.

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