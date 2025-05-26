Эту нацию не сломить: бессонные выходные из-за атак РФ вызвали порцию шуток (фото)

Украинцы продолжают держаться с невероятной стойкостью и спасаются шутками

Выходные для многих украинцев прошли с бессонными ночами из-за массированных атак, которые устраивала Россия. Однако люди не падают духом и даже продолжают шутить в такой непростой ситуации.

"Телеграф" собрал в социальных сетях шутки и мемы, которые пользователи создали после очередных обстрелов. Несмотря на сильную усталость, как физическую и моральную, каждый продолжает поддерживать друг друга и спасаться юмором.

За последние два дня враг атаковал нашу страну огромным количеством дронов и ракет, из-за чего у многих украинцев выдались бессонные ночи и отдохнуть на выходных совершенно не удалось.

Шутки из сети

За эти выходные в сети все чаще появлялись посты с ноткой юмора от украинцев, которыми они описывали свое состояние.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 25 мая российские военные атаковали Украину сразу несколькими типами оружия – ударными беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами. На фоне массированной атаки взрывы прогремели в ряде городов. В результате погибшие и пострадавшие. Украинская разведка днем 25 мая предупреждала, что Россия может устроить комбинированные удары по Украине после массированной ночной атаки 25 мая, в ходе которой погибли и пострадали люди. К новой атаке уже может идти подготовка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 24 мая Киев трижды атаковали российские беспилотники. Следует отметить, что эта атака отличалась не только массовостью. Россияне запустили дроны с "сюрпризом".