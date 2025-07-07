"Мы не кони, мы - люди": в сети появилась волна шуток про тяжелый понедельник

Немного смеха разбавит этот долгий рабочий день

Не секрет, что понедельник — день тяжелый, ведь позади выходные, а впереди целая рабочая неделя. Но отличный способ поднять себе настроение — шутки и мемы.

В социальных сетях в этот понедельник, 7 июля, появилось множество приколов на этот счет. "Телеграф" собрал подборку самых веселых картинок, которые точно подбодрят каждого.

Отметим, что про понедельник есть масса интересных фактов, которые многие могли точно не знать.

Так, например, по статистике большинство людей не улыбаются в понедельник до 11 часов дня. Об этом говорится в одном из британских исследований.

Кроме того, именно в понедельник более 50% людей опаздывают на работу. А также, в понедельник в среднем человек тратит около 34 минут, жалуясь по сравнению с 22 минутами в остальные дни недели.

Подробка смешных мемов

Чтобы ваш понедельник прошел чуточку легче и веселее, "Телеграф" подготовил подборку шуток. Немного смеха — один из лучших способов посмотреть на вещи проще и прожить первый день рабочей недели с хорошим настроением.

Мем про понедельник. Соцсети

Мем про понедельник. Соцсети

Мем про понедельник. Соцсети

Мем про понедельник. Соцсети

Мем про понедельник. Соцсети

Мем про понедельник. Соцсети

Мем про понедельник. Соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во время очередной из атак по Киеву украинцы в сети начали создавать мемы, которыми описывали собственное истощение после практически бессонной ночи.