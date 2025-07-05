"Даже сирена устала": необычный сигнал тревоги стал поводом для шуток в сети (видео)

Звук сравнили с недовольным хаски

Уже более трех лет вся Украина находится в постоянном стрессе из-за российских обстрелов. Не удивительно, что в таких условиях сдают не только нервы, но и даже не выдерживает техника.

Например, в одном из городов сирена воздушной тревоги "слегка устала" и теперь напоминает вой собаки. Видеозаписью того, как это выглядит поделилось instagram-сообщество "Твоє Рівне".

"Даже сирена уже не выдерживает", — шутливо подписала видео автор. Как слышно, устройство действительно работает с перебоями, из-за чего в сети его сравнили с воем хаски.

В сети над звуком сирены посмеялись. Однако нашлись и те, кто выразил мнение, что в этом ничего позитивного искать не стоит.

Стоит отметить, что даже постоянные обстрелы не являются поводом для украинцев унывать. Киевляне, которые пережили очередную массовую атаку, не устают шутить о ночных налетах российских беспилотников.

Напомним, что в сети не утихает волна сатирических мемов, вызванная недавним телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Украинцы метко высмеяли абсурдность, непрозрачность и политический подтекст этих дипломатических маневров.