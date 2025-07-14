Революция в выплатах ребенка или маленькая хитрость? Как теперь государство будет помогать семьям

"Телеграф" рассказывает, действительно ли речь идет о масштабной помощи семьям с детьми, или все на самом деле немного преувеличено

Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о всеобъемлющей поддержке семей с детьми, предусматривающий существенное увеличение выплат от рождения ребенка до его совершеннолетия. Новая система заменит фрагментированную помощь комплексной государственной поддержке семей.

О решении сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства. Законопроект разработан Министерством социальной политики совместно с профильными ведомствами в рамках реализации Стратегии демографического развития до 2040 года. "Телеграф" подробно выяснил, что именно изменилось и помогут ли такие реформы украинцам, воспитывающим детей.

Главные изменения в выплатах

По данным Минсоцполитики, единовременная выплата женщинам после рождения ребенка вырастет с 10 320 гривен до 50 тысяч гривен. Это почти пятикратное увеличение пособия. Ее получают все матери вне зависимости от трудового стажа. Раньше женщины получали 10320 грн сразу, и 860 грн ежемесячно до достижения ребенком 3-летнего возраста (итого 41280 грн), его ввели в 2014 году и с тех пор не меняли.

Матери без профессионального стажа будут получать 7 тысяч гривен ежемесячно вместо нынешних 757 гривен. По данным Министерства социальной политики, в 2024 году такие матери составляли 44% всех женщин, рожавших детей.

Изменения в выплатах матерям в Украине

"эЯслі": как это будет работать

Новая программа "єЯслі" даст родителям выбор после того, как ребенку исполнится год. Если они вернутся к работе и воспользуются услугами по уходу за ребенком, государство будет платить 8 тысяч гривен ежемесячно. Если они будут воспитывать ребенка до трех лет, то за родителями сохранится уплата единого социального взноса.

Пакунки малюка и школяра, выплаты для детей с инвалидностью

"Пакунок малюка" останется в двух вариантах: натуральная помощь или денежная компенсация на сумму 7,5 тысячи гривен. Дополнительно вводится "Пакунок школяра" — 5 тысяч гривен на каждого первоклассника для покупки необходимых вещей в школу.

Родители детей с инвалидностью будут иметь право на повышенную помощь "єЯслі" — сумма будет составлять до 16 тысяч гривен ежемесячно. Также будут предоставляться услуги раннего вмешательства, комплексного развития и сопровождения во время инклюзивного обучения.

Поддержка семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью

"Мы переходим от фрагментированной несистемной поддержки к целостному подходу, когда государство поддерживает семью с ребенком от планирования отцовства и до момента самостоятельного выхода ребенка в мир", — отметил Денис Шмигаль.

Общая сумма поддержки

Как говорят в Минсоцполитики, совокупный объем государственной поддержки на одну семью с рождения до достижения ребенком 18 лет будет составлять не менее 1,08 миллиона гривен в текущих ценах. Эти средства охватывают дородовую и послеродовую поддержку, дошкольную поддержку, поддержку в школе и для студентов профессионально-технических учреждений.

Министр социальной политики Оксана Жолнович подчеркнула: "Для того чтобы украинские семьи хотели жить в Украине, возвращаться сюда из-за границы, они должны быть уверены, что государство поможет им на этапе беременности, поддержит после рождения малыша, позволит родителям работать и воспитывать ребенка".

Реальная помощь или манипуляция властей? Что говорят эксперты

Павел Розенко, эксперт по вопросам социальной политики, эксвицепремьер-министр Украины, в комментарии "Телеграфу" объяснил, есть ли, по его мнению, эти изменения реальной помощью для семей с детьми в Украине. "Мы прекрасно понимаем, что это заявление правительства наполовину манипулятивное, наполовину такое, что не соответствует действительности. Сегодня у нас выплата на ребенка составляет 41280 грн. Да, оно растянуто по времени, но тем не менее, ее полная сумма такая. Они ее повысили до 50 тысяч. И вот эта манипуляция, что было 10 тысяч, а станет 50 — это же ложь откровенная", — отмечает Розенко.

Проблема, по его мнению, в том, что с 2019 года при нынешней власти сумма этой выплаты ни разу не индексировалась. "И если взять инфляцию, то с 2019 года по 2025 год, у нас рост цен составляет 95 процентов. И сегодня правительство такое говорит: мы впервые за 6 лет проиндексируем на 20 процентов — какая "гениальная" идея! Это простой пиар", — говорит Павел Розенко.

Сумма в 7 тысяч ежемесячно (выплата матерям без стажа), по мнению бывшего вице-премьера Украины, — это тоже неправда. "Речь идет только о тех женщинах, которые не имеют страхового стажа и родили ребенка. Это как правило многодетные семьи, у которых нет стажа, профессии. Это очень мизерная категория граждан, которая до сих пор получала соцпомощь. Меньше, но получала. История с 8 тысячами помощи после того, как ребенку исполнится 1 год, — это же "муниципальная" няня, которую мы внедрили, они (Правительство — Ред.) просто продолжают эту помощь. Поэтому на самом деле никакого прорыва или комплексной реформы здесь нет", — заключает эксперт. Они не решат каких-либо глобальных проблем, которые сегодня стоят перед семьями. Этой узкой категории людей можно было бы реально повысить вдвое выплаты, и от этого бюджет Украины не сильно пострадал, уверен Павел Розенко.

Как получить выплату

Для получения единовременных выплат при рождении ребенка необходимо подать заявление. Это можно сделать только в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка. Документы можно подать через центры предоставления административных услуг, управление социальной защиты населения или онлайн через портал "Дію".

Необходимые документы:

заявление установленного образца,

копия свидетельства о рождении ребенка,

справка о составе семьи и документы, подтверждающие доходы семьи за шесть месяцев.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня предоставления всех необходимых документов. Выплата производится в течение следующих 10 рабочих дней после принятия решения.

Какие еще бывают выплаты для детей и матерей

По состоянию на 2025 год помощь на детей в многодетных семьях составляет 1700 гривен ежемесячно на третьего и каждого последующего ребенка в семье. Эта выплата предоставляется вне зависимости от доходов семьи до достижения ребенком 18 лет.

Помощь одиноким матерям рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным доходом семьи. Максимальный размер составляет 2272 гривны для детей до 6 лет и 2833 гривны для детей от 6 до 18 лет.

Временная помощь на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, предоставляется в размере не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Максимальные суммы аналогичны помощи одиноким матерям.

Напомним, ранее "Телеграф" анализировал, на что хватит разовой выплаты в размере 50 тысяч гривен для родителей. Учли цены на коляски, ванночки, кроватки и другие необходимые для новорожденного вещи.