Украинским мамам будут платить большую сумму за рождение ребенка. На что ее хватит?

Предлагается новая система социальной поддержки на базовые потребности малыша

Украинские родители после рождения ребенка могут получать единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен. Предлагаемый проект предполагает существенные изменения в системе государственной поддержки семей с детьми.

В проекте Министерства социальной политики Украины отмечается, что кроме единовременной выплаты беременные женщины будут иметь право на дородовую поддержку. Пока он находится на голосовании на сайте ФПУ.

Что предполагает проект

В частности, проект предлагает предоставлять 100% заработной платы застрахованным роженицам и 7 тысяч гривен незастрахованным. Для восстановления после родов также будет предоставлена помощь, однако сумма не указана. Кроме этого, родителю или тому, кто предоставляет уход за ребенком будет предоставляться помощь по уходу за ребенком. Кабмин должен определить его размер после принятия проекта.

Проект "ЄЯслі" будет предусматривать помощь по уходу за ребенком в случае, если родители вышли на работу после достижения ребенком 1 года. Сумма этой помощи также пока не известна. "Пакунок малюка" — набор необходимых вещей для новорожденного — не исчезнет.

Как было раньше

В настоящее время при рождении ребенка родители получали общую сумму 41 280 гривен. Эта помощь выплачивалась по частям: 10 320 гривен сразу после рождения и по 860 гривен ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Новая система поддержки имеет целью усилить помощь семьям с детьми и привлечь родителей к трудоустройству. Также ожидается, что эти изменения будут способствовать развитию сети частных дошкольных учреждений в Украине.

Что можно купить за 50 тысяч для новорожденного

Чтобы узнать, насколько поможет родителям новорожденного такая выплата, "Телеграф" проанализировал популярные онлайн-магазины, где можно приобрести самые необходимые детские вещи, которых нет в "Пакунку малюка". Итак, младенцу и его родителям точно понадобится коляска, пеленальный столик, детская ванночка, кроватка и прочее.

Цены на коляску стартуют от 10 тысяч и могут достигать 100 тысяч и более премиальных моделей. Детальнее рассмотрим и другие необходимые вещи для малыша.

Пеленальный столик с комодом можно купить примерно за 3 тысячи. Пеленаторы без комода обойдутся примерно в тысячу гривен.

Молокоотсос – необходимая вещь для каждой мамы малыша, находящейся на грудном вскармливании. В зависимости от бренда, а также механизма применения такое устройство можно приобрести по цене от 500 грн. Пик прайса на молокоотсосе достигает более 100 тыс. грн.

Многие современные родители — автомобилисты. В случае, если у них рождается ребенок, безопасно перевозить его можно только в автокресле. В среднем такой девайс обойдется около 5 тысяч гривен.

Слинг – незаменимая вещь, если ребенок не может/не хочет в коляске ездить, или когда родителям важна мобильность. Цены на них очень разные. В среднем от тысячи гривен.

Пластиковую ванночку можно купить по цене от 300 грн и до нескольких тысяч (в зависимости от функционала и бренда).

Кроватка для ребенка — одна из самых больших затрат. Здесь диапазон цен зависит от материала изготовления, бренда, дополнительных функций и ящиков. За обычную деревянную кроватку без ничего нужно заплатить от 2300. Цены на этот предмет мебели могут превышать 100 тысяч гривен.

Ранее Телеграф писал, что порядок выплаты при рождении ребенка изменят. Со следующего года для родителей с новорожденным ребенком государство всегда будет осуществлять компенсацию за "Упаковку малыша".