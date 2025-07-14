Революція у виплатах на дитину чи маленька хитрість? Як тепер держава допомагатиме родинам

"Телеграф" розповідає, чи справді йдеться про масштабну допомогу родинам з дітьми, чи все насправді трішки перебільшено

Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про всеохоплюючу підтримку сімей з дітьми, який передбачає суттєве збільшення виплат від народження дитини до її повноліття. Нова система замінить фрагментовану допомогу на комплексну державну підтримку родин.

Про рішення повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Законопроєкт розроблено Міністерством соціальної політики спільно з профільними відомствами в межах реалізації Стратегії демографічного розвитку до 2040 року. "Телеграф" детально з'ясував, що саме змінилось і чи допоможуть такі реформи українцям, які виховують дітей.

Головні зміни у виплатах

За даними Мінсоцполітики, одноразова виплата жінкам після народження дитини зросте з 10 320 гривень до 50 тисяч гривень. Це майже п'ятикратне збільшення допомоги. Її отримують усі матері незалежно від трудового стажу. Раніше жінки отримували 10320 грн одразу, і 860 грн щомісяця до досягнення дитиною 3-річного віку (разом 41280 грн), її запровадили у 2014 році і з того часу не змінювали.

Матері без професійного стажу отримуватимуть 7 тисяч гривень щомісяця замість нинішніх 757 гривень. За даними Міністерства соціальної політики, у 2024 році такі матері становили 44% від усіх жінок, які народжували дітей.

Зміни у виплатах матерям в Україні

"єЯсла": як це працюватиме

Нова програма "єЯсла" дасть батькам вибір після того, як дитині виповниться рік. Якщо вони повернуться до роботи і скористаються послугами догляду за дитиною, держава платитиме 8 тисяч гривень щомісяця. Якщо вони виховуватимуть дитину до трьох років, то за батьками збережеться сплата єдиного соціального внеску.

Пакунки малюка та школяра, виплати для дітей з інвалідністю

"Пакунок малюка" залишиться у двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація на суму 7,5 тисячі гривень. Додатково запроваджується "Пакунок школяра" — 5 тисяч гривень на кожного першокласника для купівлі необхідних речей до школи.

Батьки дітей з інвалідністю матимуть право на підвищену допомогу "єЯсла" — сума складатиме до 16 тисяч гривень щомісяця. Також їм надаватимуться послуги раннього втручання, комплексного розвитку та супроводу під час інклюзивного навчання.

Підтримка родин, які виховують дитину з інвалідністю

"Ми переходимо від фрагментованої несистемної підтримки до цілісного підходу, коли держава підтримує родину з дитиною від планування батьківства і до моменту самостійного виходу дитини у світ", — зауважив Денис Шмигаль.

Загальна сума підтримки

Як кажуть у Мінсоцполітики, сукупний обсяг державної підтримки на одну родину від народження до досягнення дитиною 18 років становитиме не менше 1,08 мільйона гривень у поточних цінах. Ці кошти охоплюють допологову та післяпологову підтримку, дошкільну підтримку, підтримку в школі та для студентів професійно-технічних закладів.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович підкреслила: "Для того, щоб українські родини хотіли жити в Україні, повертатись сюди з-за кордону, вони мають бути впевненими, що держава допоможе їм на етапі вагітності, підтримає після народження малюка, дасть змогу батькам працювати і виховувати дитину".

Реальна допомога чи маніпуляція влади? Що кажуть експерти

Павло Розенко, експерт з питань соціальної політики, ексвіцепрем'єр-міністр України, у коментарі "Телеграфу" пояснив, чи є, на його думку, ці зміни реальною допомогою для сімей з дітьми в Україні. "Ми чудово розуміємо, що ця заява уряду наполовину маніпулятивна, наполовину така, що не відповідає дійсності. Сьогодні у нас виплата на дитину становить 41280 грн. Так, вона розтягнута по часу, але тим не менш, її повна сума є такою. Вони її підвищили до 50 тисяч. І ось ця маніпуляція, що було 10 тисяч, а стане 50 — це ж брехня відверта", — зазначає Розенко.

Проблема, на його думку, у тому, що з 2019 року, при теперішній владі, сума цієї виплати жодного разу не індексувалась. "І якщо взяти інфляцію, то з 2019 року по 2025 рік, у нас зростання цін становить 95 відсотків. І сьогодні уряд такий говорить: ми вперше за 6 років проіндексуємо на 20 відсотків — яка "геніальна" ідея! Це простий піар", — каже Павло Розенко.

Сума у 7 тисяч щомісяця (виплата матерям без стажу), на думку колишнього віцепрем'єра України, — це теж неправда. "Мова іде лише про тих жінок, які не мають страхового стажу і народили дитину. Це як правило багатодітні родини, у яких немає стажу, професії. Це дуже мізерна категорія громадян, яка до цього часу отримувала соцдопомогу. Меншу, але отримувала. Історія з 8 тисячами допомоги після того, як дитині виповниться 1 рік, — це ж "муніципальна" няня, яку ми впровадили, вони (Уряд — Ред.) просто продовжують цю допомогу. Тому насправді жодного прориву чи комплексної реформи тут немає", — підсумовує експерт. Вони не вирішать якихось глобальних проблем, які сьогодні стоять перед родинами. Цій вузькій категорії людей можна було б реально підвищити вдвічі виплати, і від цього бюджет України не дуже постраждав, впевнений Павло Розенко.

Як отримати виплату

Для отримання одноразової виплати при народженні дитини необхідно подати заяву. Це можна зробити лише протягом 12 місяців з дня народження дитини. Документи можна подати через центри надання адміністративних послуг, управління соціального захисту населення або онлайн через портал "Дія".

Необхідні документи:

заява встановленого зразка,

копія свідоцтва про народження дитини,

довідка про склад сім'ї та документи, що підтверджують доходи сім'ї за попередні шість місяців.

Рішення про призначення виплати приймається протягом 10 робочих днів з дня подання всіх необхідних документів. Виплата здійснюється протягом наступних 10 робочих днів після прийняття рішення.

Які ще бувають виплати для дітей і матерів

Станом на 2025 рік допомога на дітей у багатодітних сім'ях становить 1 700 гривень щомісячно на третю і кожну наступну дитину у сім'ї. Ця виплата надається незалежно від доходів родини до досягнення дитиною 18 років.

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним доходом сім'ї. Максимальний розмір становить 2 272 гривні для дітей до 6 років та 2 833 гривні для дітей від 6 до 18 років.

Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, надається у розмірі не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Максимальні суми аналогічні допомозі одиноким матерям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" аналізував, на що вистачить одноразової виплати у розмірі 50 тисяч гривень для батьків. Врахували ціни на коляски, ванночки, ліжечка та інші необхідні для новонародженого речі.