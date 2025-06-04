Военные смогут получить дополнительные выплаты, но только в конкретном случае

Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №11495 о компенсациях за неиспользованные отпуска для военнослужащих. "За" проголосовали 311 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Теперь военные, которые увольняются со службы во время действия военного положения, смогут получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодных, дополнительных и социальных отпусков.

За неиспользованные отпуска военные смогут получить денежную компенсацию

Пункт 21 статьи 10-1 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" дополнен нормой, что неиспользованные за время прохождения военной службы дни отпусков военных подлежат денежной компенсации. Ее будут выплачивать в год увольнения военнослужащих со службы.

Компенсацию будут предоставлять за следующие неиспользованные отпуска:

ежегодный основной и дополнительный отпуск,

дополнительный отпуск военнослужащих, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка – лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы,

дополнительный отпуск, предусмотренный статьей 16-2 Закона "Об отпусках", не предоставленных военнослужащим в особый период с момента объявления мобилизации.

В случае гибели военного возмещения выплатят родным

В новой редакции пункта 22 указывается, что в случае гибели (смерти) военнослужащих денежная компенсация за все неиспользованные ими за время прохождения военной службы дни вышеперечисленных отпусков смогут получить их родные. Это будет лицо, указанное в личном распоряжении на случай плена. При отсутствии такого распоряжения – деньги выплатят лицам, указанным в пункте 6 статьи 9 этого Закона, в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а в случае их отсутствия – они входят в состав наследства.

Когда вступает в силу закон

Настоящий Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. В течение месяца со дня опубликования закона Кабмин должен согласовать с новыми нормами свои нормативно-правовые акты.

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