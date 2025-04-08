Гибель "Титаника": последние часы судна раскрыли в мельчайших подробностях (фото)

Анализ "Титаника" раскрыл детальные подробности его гибели

Аналитики создали детальную 3D-модель легендарного судна "Титаник". Ожидается, что она позволит рассказать о том, что происходило на лайнере в последние часы его жизни.

Об этом сообщает BBC. В частности сканирование подтверждает сообщения очевидцев о том, что инженеры в котельной работали до последнего момента, не давая двигателям заглохнуть. Кроме того, моделирование показало, что вода внутрь корабля начала попадать сквозь отверстия в корпусе, размером с лист А4.

Модель была создана в рамках подготовки документального фильма National Geographic и Atlantic Productions под названием "Титаник: Цифровое воскрешение".

Сами обломки находятся на глубине 3800 метров в Атлантическом океане, а их расположение наносилось на карту с помощью подводных беспилотников. Всего в 2023 году было сделано более 700 тысяч фотографий, которые документируют фрагменты корабля со всех ракурсов.

"Это как на месте преступления: нужно увидеть, какие есть улики, в контексте того, где они находятся. И наличие полного обзора всего места крушения является ключом к пониманию того, что здесь произошло", — рассказал аналитик Паркс Стивенсон, который работает над проектом.

Согласно данным анализа, айсберг прошел по касательной к "Титанику", чем оставил линию из мелких пробоин на борту. Судно должно было стать непотопляемым и удерживаться на плаву даже если вода попадет в 4 отсека, однако характер повреждений указывает, что вода смогла затопить сразу 6. При том в некоторые отсеки она попала через отверстия, размером с лист бумаги.

Повреждения на борту

Вид на обломки Титаника

Титаник с другого ракурса

Корма лайнера оторвалась от остальной части

Открытый клапан котельной доказывает, что двигателя работали даже когда судно оказалось под водой

Как известно, Титаник затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, унес с собой под воду более 1500 жизней людей и оставил после себя множество легенд.