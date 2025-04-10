Отправился в роковой рейс 113 лет назад: как выглядел "Титаник" до трагедии и сколько стоили билеты

Запуск Титаника не сопровождался традиционными ритуалами "на удачу"

Сегодня, 10 апреля, исполняется ровно 113 лет со дня, когда в свое первое путешествие отправился легендарный "Титаник", детальную 3D-модель которого создали аналитики. Но его плавание обернулось крупнейшей трагедией, изменившей подход к безопасности в море.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядел легендарный лайнер до трагедии, сколько стоили билеты и другие интересные факты о начале его путешествия. Также мы коротко напомнили о крушении, унесшем жизни около 1,5 тысячи людей.

Как выглядел Титаник в первый день плавания и сколько стоили билеты

Ровно 113 лет назад, 10 апреля, 1912 года британский пароход "Титаник", принадлежащий компании "Уайт Стар Лайн", отправился в свое первое плавание, которое стало последним. Лайнер, на борту которого находилось более 2 тысяч людей на борту, должен был переплыть Атлантический океан, чтобы доставить пассажиров из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк (США).

На борту "Титаника" находилось более 2000 человек, Фото: Wikipedia

Его полная длина составляла 269,1 м. Посадка на "Титаник" началась в 9:30 по местному времени. С лондонского вокзала в порт был отправлен специальный поезд британской компании, на котором доставили пассажиров 1 класса. А пассажиров 2 и 3 класса доставил более ранний поезд из Лондона.

"Титаник" отправился в рейс ровно 113 дет назад, Фото: Wikipedia

На борт люди поднимались по широким сходням. Посадочные входы имелись на четырех палубах, где пассажиров встречали стюарды и проверяли билеты, вписывав имена в журнал.

Как "Титаник" выглядел до трагедии, Фото: Wikipedia

Капитаном корабля стал английский мореплаватель с огромным опытом Эдвард Джон Смит. Его называли "капитаном миллионеров", ведь именно ему доверили управление судном, билеты на которой стоили весьма дорого.

Цена билетов различалась в зависимости от класса обслуживания и типа каюты. Известно, что в 1912 году обменный курс составлял примерно 1 фунт стерлингов за 5 долларов США. Таким образом, билеты первого класса составляли от 870 фунтов стерлингов (более 4 тысяч долларов), второго класса — от 10 до 40 фунтов стерлингов (от 560 до 2,240 долларов), третьего класса — от 8 до 40 долларов.

Цены на "Титаник" зависели от типа кают и класса обслуживания, Фото: Wikipedia

Из порта "Титаника" отправляли под звуки фанфар. Но его запуск не сопровождался традиционными ритуалами "на удачу". Например, о борт корабля не разбивали бутылку с шампанским, как это принято даже по сей день.

Как выглядела каюта на "Титанике", Фото: Wikipedia

Но мало кто знает, что во время отплытия огромные гребные винты лайнера едва не затянули меньший по размеру корабль "Нью-Йорк" в водный поток, оставляемый "Титаником" при выходе из гавани. Возможно, этот инцидент стал предвестником грядущей трагедии.

Запуск "Титаника" не сопровождался ритуалами "на удачу, Фото: Wikipedia

Как произошло кораблекрушение и сколько пассажиров выжили

Отправившись в свой первый рейс 10 апреля 1912 года, "Титаник" пробыл в океане всего 4 дня. В ночь на 15 апреля, корабль столкнулся с айсбергом на северной части Атлантического океана. Удар был настолько сильным, что на правом борту образовалась пробоина длиной около 90 метров. Это затопило несколько водонепроницаемых отсеков, а это привело его к дальнейшему затоплению.

Изображение кораблекрушения "Титаника"

Причиной трагедии стал не только айсберг, но и другие факторы, в частности ошибка в управлении: корабль двигался на полной скорости, несмотря на предупреждения о возможных айсбергах в районе. В катастрофе смогли выжить лишь 711 человек из 2200 пассажиров и членов экипажа.

"Телеграф" писал ранее, что известно о крушении знаменитого "Титаника". Мы узнали интересные факты.