Июльская жара не станет помехой: удвоить урожай кабачков поможет простой лайфхак

Эта хитрость поможет стимулировать рост и развитие овощей

Кабачки — одна из самых популярных овощных культур на огороде. Однако чтобы они радовали богатым урожаем, особенно в жару, им нужен правильный уход. Важно знать, когда поливать кабачки, а также, как в июле повысить их урожайность.

Это тонкости ухода помогут получить качественный и щедрый урожай. В материале Actualno подсказали, как быстро увеличить плодоношение кабачков.

Как в июле удвоить урожай кабачков

Кабачки — неприхотливая в уходе культура, но на ее урожайность влияют некоторые факторы. Если хотите собрать в два раза больше плодов, стоит познакомиться с одним простым лайфхаком, который работает, несмотря на жару.

Дело в том, что многие огородники забывают про правильную обрезку листьев на плодоносящих растениях. Удаление лишней листвы помогает растению направлять силы не на поддержание зеленой массы, а на формирование плодов. Это освобождает место, улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск появления вредителей.

Кроме того, обрезка стимулирует кабачки расти вверх, а не расползаться вширь, что особенно важно на ограниченной площади. Благодаря этому простому приему ваши овощи будут крепче, а урожай заметно больше.

Как увеличить урожай кабачков

Чтобы правильно обрезать листья кабачков, возьмите чистые и острые ножницы или секатор. Начинайте с самой нижней части растения и постепенно поднимайтесь вверх, удаляя все побеги, на которых нет цветов. После этой процедуры кабачки станут плодоносить быстрее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда огурцы начали желтеть. Их можно спасти, если попробовать некоторые средства.