Побачили ці плями на кабачках — одразу дійте. Як боротися з небезпечним захворюванням на грядці

Вилікувати рослину від захворювання, на жаль, не вдасться

Кабачки — одні з найулюбленіших і найневибагливіших овочів на дачних грядках. Але щоб вони радували щедрим урожаєм, важливо захищати рослини від хвороб та шкідливих комах. І вчасно реагувати на тривожні ознаки, зокрема, появу дивних плям.

Виявляється, урожай багатьох овочів, зокрема кабачків, може опинитися під загрозою через вірусну мозаїку. Це одне з найнебезпечніших захворювань на грядці.

Одна з учасниць спільноти "Пан Томат" у Facebook поділилася фотографією своїх кабачків та поцікавилася, що не так із її плодами. І в коментарях користувачі відзначили, що це вірус мозаїки й він, на жаль, не піддається лікуванню.

"Вірусне захворювання, яке не лікується. Тільки профілактика та підбір стійких гібридів", — відповіли у коментарях.

На знімку видно, що кабачок покритий точковими вкрапленнями, часто вони жовто-зеленого або білястого відтінку. А на самих листках видно жовтизну по краях і між прожилками.

Вірусна мозаїка на кабачках

Зазначимо, що це захворювання може вражати як кабачки, так й огірки, буряки, томати, баклажани, перець. І причина може бути у спекотній погоді, тому що велика температура повітря стимулює розвиток вірусу.

Хвороби кабачків

На жаль, вилікувати рослину від вірусу мозаїки неможливо, якщо ви побачили уражені плоди, кущі потрібно вирвати з корінням, зачекати на їх повне висихання і потім спалити.

Чому на кабачках з’явилися плями

Але можна запобігти хворобі, якщо вчасно реагувати на "тривожні" сигнали. Насамперед звертайте увагу на листя на молодому прирості. Якщо вони скручуються та світлішають, а самі плоди практично зовсім не розвиваються – це перша ознака захворювання.

Але найголовніша ознака — це плями та деформація плоду. Проте реагувати на нього вже пізно, рослину не врятувати, потрібно вживати термінових заходів та позбутися її, щоб захворювання не перейшло на інші культури.

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