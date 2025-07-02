Опрыскайте розы этим копеечным раствором и тля покинет ваш сад: что нужно сделать

Простой способ избавиться от тли на кустах роз

Розы — красивые цветы, которые все лето радуют пышным цветением. Однако в летнюю жару кусты подвергаются атакам такого вредителя как тля. Вы могли замечать, как мелкие насекомые буквально налипают на стебли, бутоны и листья роз. Однако есть способ, как с этим бороться.

"Телеграф" расскажет о копеечном растворе, который можно сделать своими руками для опрыскивания роз от тли.

Как спасти розы от тли?

В летние месяцы такой вредитель как тля особенно распространен, пишет Express. Часто он покушается на цветущие розы, высасывая сок из листьев и стеблей. Розы, которые стали жертвой тли могут выглядеть ослабленными, их листья скручиваются и увядают. Также тля иногда может наседать и на бутоны роз, мешая им раскрыться и расцвести.

Решить проблему с тлей можно подручными средствами, например, раствором, приготовленным своими руками. Все что вам нужно, это разбавить немного моющего средства для посуды с водой, перелить в емкость с распылителем и попшикать на розы.

Конечно же нужно выбирать те участки кустов, которые больше всего поражены тлей. Этот копеечный спрей быстро и эффективно решит проблему с этим вредителем. Однако проводить распыление мыльного раствора нужно регулярно, особенно после дождя.

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