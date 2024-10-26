Мода или страх: почему советские женщины не снимали шапки даже в помещениях

И в гостях в шапке сидели, и в ресторанах

В советское время существовало много странных привычек и стереотипов. Так, женщины СССР довольно часто не снимали шапки в помещениях, даже когда сидели без верхней одежды.

"Телеграф" расскажет, почему так происходило и действительно ли в этом вопросе большую роль сыграла мода.

В СССР меховые шапки были роскошью и покупались раз в жизни. Их очень берегли, дома хранили в платках, набитыми газетами, чтобы не нарушить форму.

Поэтому одной из причин, почему женщины в советские времена даже в гостях или ресторанах ходили в шапках, был страх, что их испортят или украдут. Особенно это касалось изделий из натурального меха или очень красивых шапок.

Еще одной причиной этого можно назвать моду, ведь советские фильмы четко насаждали этот стереотип. Так, в фильме "Ирония судьбы или С легким паром" появились лисьи и песцовые шапки, которые героини не снимали даже в помещении. А вот в "Девчата" засветились шапки из меха оленя. Их шили из шкур северных оленей и они дорого стоили.

Иметь настоящую меховую шапку в СССР было роскошью, их очень ценили. И любая женщина в таком головном уборе могла похвастаться уровнем достатка. Однако из-за драгоценности меховых шапок их часто воровали. Поэтому люди чаще их одевали в гости или кино, чем на работу.

Также шапка на голове часто портила прическу, поэтому женщины не снимали их в помещении. Или наоборот — с хорошей шапкой и прическу делать не надо. Однако были женщины, которые вплетали меховую шапку в прическу, чтобы она выглядела эстетично и красиво.

Напомним, что в СССР женщины хранили капроновые колготки в морозилке, и здесь немаловажную роль сыграл дефицит.

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