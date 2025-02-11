Укр

"Умственно отсталый": интервью Потапа российскому журналисту возмутило украинцев

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Реакция украинцев на интервью Потапа Дудю Новость обновлена 11 февраля 2025, 11:44
Реакция украинцев на интервью Потапа Дудю. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интервью рэпера удивило украинцев

На днях украинский продюсер и рэпер Потап дал скандальное интервью "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю. В нем артист рассказал, как уехал из Украины, как отец записывал его в терроборону и об отношениях с Настей Каменских. Интервью вызвало возмущение в сети.

Пользователи сети не сдерживают эмоций в комментариях по поводу интервью Потапа. Люди возмущаются, что рэпер дал интервью россиянину, в то время как военные этой недонации убивают украинцев. Рэпер отметил, что якобы был в терробороне и помогает военным. В то время как люди не поверили ему, поскольку продюсер не освещает свою помощь и нечасто говорит о войне в соцсетях. Также ему пожелали не возвращаться в Украину.

  • "Желаю, чтобы тебе закрыли границу в Украину навсегда".
  • "Лысый *ополиз москвичей. Гадко".
  • "На*уя идти к Дудя?".
  • "Ух ты и конченый малоросик".
  • "Мда, кринж года".
  • "Потап пробил очередное дно. Но это хорошо, что такие "украинцы" уехали и больше никогда не вернутся.
  • "Умственно отсталый чувак, лучший друг москалей. За сколько Дудю продался, жирный?".
  • "Чмо ездит, поет русские песни! Отписываюсь, надеюсь, в Украину не вернется".
  • "Просто кринж года официально".
Реакция сети на интервью Потапа
Пользователь сети назвала "кринжем" интервью Потапа, скриншот с его инстаграма
Люди возмущаются интервью Потапа Дудю
Пользователь сети не понимает, зачем Потап дал интервью Дудю, скриншот с его инстаграма
Возмущение из-за интервью Потапа
Пользователь сети назвала Потапа "малоросиком", скриншот с его инстаграма
Потапа раскритиковали в сети
Пользователь сети надеется, что рэпер не вернется в Украину, скриншот с его инстаграма
Потапа критикуют в сети
Потапа назвали "*ополизом", скриншот с его инстаграма
Люди хейтят Потапа
Пользователь сети считает, что Потап пробил дно, скриншот с его инстаграма
Потапа критикуют украинцы
Потапа назвали дерьмом, скриншот с его инстаграма

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россиян Потап находился в Испании. Он вернулся в Украину через полгода после начала военных действий. Рэпер написал скандальный трек "Волонтер", который критиковали за обесценивание работы волонтеров. Также отметил, что записался в терроборону заочно. Однако после этого продюсер большую часть времени продолжил жить за границей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Потап объявляет кастинг в новую группу в Испании. Украинцы высмеяли такую новость от продюсера.

Теги:
#Интервью #Потап #Юрій Дудь