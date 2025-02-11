"Умственно отсталый": интервью Потапа российскому журналисту возмутило украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Интервью рэпера удивило украинцев
На днях украинский продюсер и рэпер Потап дал скандальное интервью "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю. В нем артист рассказал, как уехал из Украины, как отец записывал его в терроборону и об отношениях с Настей Каменских. Интервью вызвало возмущение в сети.
Пользователи сети не сдерживают эмоций в комментариях по поводу интервью Потапа. Люди возмущаются, что рэпер дал интервью россиянину, в то время как военные этой недонации убивают украинцев. Рэпер отметил, что якобы был в терробороне и помогает военным. В то время как люди не поверили ему, поскольку продюсер не освещает свою помощь и нечасто говорит о войне в соцсетях. Также ему пожелали не возвращаться в Украину.
- "Желаю, чтобы тебе закрыли границу в Украину навсегда".
- "Лысый *ополиз москвичей. Гадко".
- "На*уя идти к Дудя?".
- "Ух ты и конченый малоросик".
- "Мда, кринж года".
- "Потап пробил очередное дно. Но это хорошо, что такие "украинцы" уехали и больше никогда не вернутся.
- "Умственно отсталый чувак, лучший друг москалей. За сколько Дудю продался, жирный?".
- "Чмо ездит, поет русские песни! Отписываюсь, надеюсь, в Украину не вернется".
- "Просто кринж года официально".
Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россиян Потап находился в Испании. Он вернулся в Украину через полгода после начала военных действий. Рэпер написал скандальный трек "Волонтер", который критиковали за обесценивание работы волонтеров. Также отметил, что записался в терроборону заочно. Однако после этого продюсер большую часть времени продолжил жить за границей.
Ранее "Телеграф" писал о том, что Потап объявляет кастинг в новую группу в Испании. Украинцы высмеяли такую новость от продюсера.