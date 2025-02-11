"Умственно отсталый": интервью Потапа российскому журналисту возмутило украинцев

Интервью рэпера удивило украинцев

На днях украинский продюсер и рэпер Потап дал скандальное интервью "оппозиционному" журналисту Юрию Дудю. В нем артист рассказал, как уехал из Украины, как отец записывал его в терроборону и об отношениях с Настей Каменских. Интервью вызвало возмущение в сети.

Пользователи сети не сдерживают эмоций в комментариях по поводу интервью Потапа. Люди возмущаются, что рэпер дал интервью россиянину, в то время как военные этой недонации убивают украинцев. Рэпер отметил, что якобы был в терробороне и помогает военным. В то время как люди не поверили ему, поскольку продюсер не освещает свою помощь и нечасто говорит о войне в соцсетях. Также ему пожелали не возвращаться в Украину.

"Желаю, чтобы тебе закрыли границу в Украину навсегда".

"Лысый *ополиз москвичей. Гадко".

"На*уя идти к Дудя?".

"Ух ты и конченый малоросик".

"Мда, кринж года".

"Потап пробил очередное дно. Но это хорошо, что такие "украинцы" уехали и больше никогда не вернутся.

"Умственно отсталый чувак, лучший друг москалей. За сколько Дудю продался, жирный?".

"Чмо ездит, поет русские песни! Отписываюсь, надеюсь, в Украину не вернется".

"Просто кринж года официально".

Пользователь сети назвала "кринжем" интервью Потапа, скриншот с его инстаграма

Пользователь сети не понимает, зачем Потап дал интервью Дудю, скриншот с его инстаграма

Пользователь сети назвала Потапа "малоросиком", скриншот с его инстаграма

Пользователь сети надеется, что рэпер не вернется в Украину, скриншот с его инстаграма

Потапа назвали "*ополизом", скриншот с его инстаграма

Пользователь сети считает, что Потап пробил дно, скриншот с его инстаграма

Потапа назвали дерьмом, скриншот с его инстаграма

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россиян Потап находился в Испании. Он вернулся в Украину через полгода после начала военных действий. Рэпер написал скандальный трек "Волонтер", который критиковали за обесценивание работы волонтеров. Также отметил, что записался в терроборону заочно. Однако после этого продюсер большую часть времени продолжил жить за границей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Потап объявляет кастинг в новую группу в Испании. Украинцы высмеяли такую новость от продюсера.