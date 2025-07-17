Помидоры украинцев атакует опасный вредитель: как защитить свой урожай

Эти вредители заражают плод и он быстро портится

Сочные и красивые помидоры — гордость любого огорода. Но чтобы собрать богатый урожай, растения нужно защищать от палящего солнца и коварных вредителей. Особенно опасна для томатов совка.

Как оказалось, это опасный для огорода вредитель. Если не предпринимать никаких мер, то можно остаться без урожая.

Одна из участниц сообщества "Сад. Огород. Теплица" в Facebook поделилась фотографией своих помидоров и поинтересовалась, что не так с ее плодами. Женщина отметила, что это либо деформация, либо кто-то выгрыз томат изнутри, поскольку на нем видны глубокие темные вмятины, через которые мог проникнуть вредитель.

Помидоры поражает совка

В комментариях пользователи отметили, что это, вероятно, сделала совка, Хотя некоторые комментаторы подчеркнули, что возможно была деформация цветка.

Томаты украинцев атакует опасный вредитель

Отметим, что гусеницы совки питаются мякотью и приникают внутрь томата через кожицу, в результате чего появляются круглые, часто неровные отверстия в плодах. В результате томат начинает гнить.

Как защитить помидоры от совки

Гусеницы совки поедают не только плоды, но и молодую зелень, бутоны и завязи. Это приводит к деформации растений и снижению урожая.

Как бороться с совкой и спасти свой урожай? В первую очередь, нужно осматривать растения и уничтожать кладки яиц на листьях, собирать гусениц вручную. Также важно разрыхлять почву, потому что вредители откладывают там яйца.

Если вы увидели, что ваши плоды страдают от совки, можно использовать простой народный метод борьбы с вредителем — настой чеснока. Для его приготовления возьмите около 500 г измельченных чесночных стрелок и залейте их водой в трехлитровой банке. Оставьте раствор в темном месте на 5-7 дней. Затем процедите и перед обработкой кустов, разбавьте 50 г настоя в 10 литрах воды, добавив 50 г натертого хозяйственного мыла.

Опрыскивайте раствором кусты помидоров 2-3 раза в месяц. Особое внимание уделяйте нижней стороне листьев.

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