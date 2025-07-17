Помідори українців атакує небезпечний шкідник: як захистити свій урожай

Ці шкідники заражають плід і він швидко псується

Соковиті та красиві помідори – гордість будь-якого городу. Але щоб зібрати багатий урожай, рослини потрібно захищати від палючого сонця та підступних шкідників. Особливо небезпечна для томатів є совка.

Як виявилось, це небезпечний для городу шкідник. Якщо не вживати жодних заходів, то можна залишитись без урожаю.

Одна з учасниць спільноти "Сад. Город. Теплиця" у Facebook поділилася фотографією своїх помідорів та поцікавилася, що не так з її плодами. Жінка зазначила, що це або деформація, або хтось вигриз томат зсередини, оскільки на ньому видно глибокі темні вм’ятини, через які міг проникнути шкідник.

Помідори вражає совка

У коментарях користувачі відзначили, що це, ймовірно, зробила совка, хоча деякі коментатори наголосили, що можливо була деформація квітки.

Томати українців атакує небезпечний шкідник

Зазначимо, що гусениці совки живляться м'якушем і потрапляють усередину томату через шкірку, у результаті з’являються круглі, часто нерівні отвори в плодах. В результаті томат починає гнити.

Як захистити помідори від совки

Гусениці совки поїдають не лише плоди, а й молоду зелень, бутони та зав’язі. Це призводить до деформації рослин та зниження врожаю.

Як боротися із совкою та врятувати свій урожай? Насамперед потрібно оглядати рослини та знищувати кладки яєць на листі, збирати гусениць вручну. Також важливо розпушувати ґрунт, бо шкідники відкладають там яйця.

Якщо ви побачили, що ваші плоди страждають від совки, можна використати простий народний метод боротьби зі шкідником – настій часнику. Для його приготування візьміть близько 500 г подрібнених часникових стрілок і залийте їх водою у трилітровій банці. Залишіть розчин у темному місці на 5-7 днів. Потім процідіть, а перед обробкою кущів розбавте 50 г настою в 10 літрах води, додавши 50 г натертого господарського мила.

Обприскуйте розчином кущі помідорів 2-3 рази на місяць. Особливу увагу приділяйте нижній стороні листя.

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