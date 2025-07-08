Не дайте жаре уничтожить урожай: спасти помидоры от палящего солнца поможет простой лайфхак

Регулярного полива может быть недостаточно для кустов

Если не хотите в этом году остаться без урожая помидоров, важно знать, как их правильно подвязывать в открытом грунте, а также, как спасти от палящего солнца. Не предпринятые вовремя меры могут быть губительны для ваших плодов.

Из-за перегрева помидоры могут потрескаться и хуже расти. Чтобы этого не допустить, следует воспользоваться лайфхаком, описанным в материале Express.

Как спасти помидоры от жары?

Сильная жара может повредить ваш урожай, поэтому, в первую очередь, почву необходимо регулярно увлажнять. Помидоры следует поливать рано утром или поздно вечером, чтобы влага не так быстро испарялась.

Но есть еще одно простое действие, которое спасет ваши плоды. Эксперт Крис Боннет рассказал, что огородникам необходимо удалять листья с нижней части кустов томатов, поскольку такая процедура улучшает циркуляцию воздуха и снижает количество необходимой растению воды.

Более того, удаление таких листиков поможет направить необходимые минералы и вещества к растущей верхушке и самым плодам. С помощью такого лайфхака вы сможете уберечь урожай от вредителей, потому что на листьях часто размножается тля и другие насекомые.

Лайфхак для защиты помидоров от жары

Есть и другие методы защиты, а именно укрытие грядок агроволокном, тентом или сеткой, которые создадут тень и не дадут солнцу повредить кусты. Можно также использовать мульчу (солому, компост), чтобы удержать в почве влагу и предотвратить перегрев корневой системы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, когда огурцы начали желтеть. Их можно спасти, если попробовать некоторые средства.