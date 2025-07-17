"Утро вечера мудренее": лишь единицы знают, как правильно сказать это на украинском

Прямой перевод фразы будет грубой калькой с русского языка

С каждым днем украинский язык становится все более распространенным и популярным, однако вместе с тем сильно растет частота использования кальки и необходимость работы над ошибками. Так, к примеру некоторые допускают использование в украинской речи фразы "ранок мудріший за вечір", допуская прямой перевод известного русского фразеологизма "утро вечера мудренее", но это калька.

"Телеграф" собрал список украинских выражений, которые можно использовать вместо русского "утро вечера мудренее":

Ніч-мати дасть пораду.

Ніч додасть розуму.

Ранок покаже.

Ранок покаже, що вечір не скаже.

Завтра буде видніше.

Година вранці варта двох увечері.

На вечірню заваду вранці є розрада.

Ввечері завада, вранці розрада.

Ніч порядниця матері.

Вечір думає, ранок знає.

Треба з цим переспати.

Завтра буде видно.

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