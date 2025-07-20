С Днем пророка Ильи 20 июля! Самые лучшие открытки и поздравления в стихах, СМС

Пожелайте близким людям помощи святого в трудные времена

В этом году День памяти пророка Ильи (Илии), родившегося за 900 лет до Рождества Христова, по церковному календарю отмечается 20 июля. Ранее, по старому стилю, святого почитали 2 августа.

Согласно библейской легенде, пророк Илия спас народ Израиля и помог вернуть веру в Единого Бога. В народных поверьях святой мчится по небу в огненной колеснице, управляя при этом громами и ливнями. Поэтому люди молятся пророку о дожде в засушливые дни, просят о хорошем урожае и плодородной земле.

Ко Дню пророка Ильи, который отмечается 20 июля, "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и поздравительных картинок, а также стихов. Их можно отправить родным и друзьям в мессенджерах или через соцсети.

В день священного пророка,

Православного Ильи,

Пожелаю счастья много,

Благодати в дни твои!

Пусть грехи дождями смоет,

А удача в жизнь войдет,

Будет Бог всегда с тобою,

От всех бед убережет!

Я вам желаю в день Ильин

Добра, удачи и здоровья,

Для счастья множество причин,

Пусть сердце полнится любовью!

Желаю, чтоб Илья хранил

Вас от печалей, бед и зла!

Чтобы в душе лишь мир царил,

Вам пожелать хочу тепла!

В день Ильи-пророка вам

Я желаю счастья.

Не пророчит пусть судьба

Беды и ненастья.

Пусть лишь добрые прогнозы

Будут в жизни вашей.

Будет пусть здоровье в теле,

Дом ваш — полной чашей.

День Ильин, я поздравляю

И желаю бед не знать,

На великого Пророка

В миг нелегкий уповать.

Пусть во всем он вам поможет,

Непременно защитит,

Крепкой верой и надеждой

Пусть Илья вас наградит.

В праздник, в День Ильи пророка,

Я желаю благ земных,

Мира, радости, достатка,

Мыслей только молодых.

В этот день все пожелания

Станут явью, точно знай.

Шли добра посыл огромный,

Никогда не унывай.

Напомним, что каждый праздник имеет свои традиции и запреты. Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в воскресенье, 20 июля.