С Днем пророка Ильи 20 июля! Самые лучшие открытки и поздравления в стихах, СМС
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Пожелайте близким людям помощи святого в трудные времена
В этом году День памяти пророка Ильи (Илии), родившегося за 900 лет до Рождества Христова, по церковному календарю отмечается 20 июля. Ранее, по старому стилю, святого почитали 2 августа.
Согласно библейской легенде, пророк Илия спас народ Израиля и помог вернуть веру в Единого Бога. В народных поверьях святой мчится по небу в огненной колеснице, управляя при этом громами и ливнями. Поэтому люди молятся пророку о дожде в засушливые дни, просят о хорошем урожае и плодородной земле.
Ко Дню пророка Ильи, который отмечается 20 июля, "Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и поздравительных картинок, а также стихов. Их можно отправить родным и друзьям в мессенджерах или через соцсети.
В день священного пророка,
Православного Ильи,
Пожелаю счастья много,
Благодати в дни твои!
Пусть грехи дождями смоет,
А удача в жизнь войдет,
Будет Бог всегда с тобою,
От всех бед убережет!
Я вам желаю в день Ильин
Добра, удачи и здоровья,
Для счастья множество причин,
Пусть сердце полнится любовью!
Желаю, чтоб Илья хранил
Вас от печалей, бед и зла!
Чтобы в душе лишь мир царил,
Вам пожелать хочу тепла!
В день Ильи-пророка вам
Я желаю счастья.
Не пророчит пусть судьба
Беды и ненастья.
Пусть лишь добрые прогнозы
Будут в жизни вашей.
Будет пусть здоровье в теле,
Дом ваш — полной чашей.
День Ильин, я поздравляю
И желаю бед не знать,
На великого Пророка
В миг нелегкий уповать.
Пусть во всем он вам поможет,
Непременно защитит,
Крепкой верой и надеждой
Пусть Илья вас наградит.
В праздник, в День Ильи пророка,
Я желаю благ земных,
Мира, радости, достатка,
Мыслей только молодых.
В этот день все пожелания
Станут явью, точно знай.
Шли добра посыл огромный,
Никогда не унывай.
Напомним, что каждый праздник имеет свои традиции и запреты. Ранее мы рассказывали, что нельзя делать в воскресенье, 20 июля.