З Днем пророка Іллі 20 липня! Найкращі листівки та привітання у віршах, СМС
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Побажайте близьким людям допомоги святого у скрутні часи
Цього року День пам’яті пророка Іллі (Ілії), який народився за 900 років до Різдва Христового, за церковним календарем відзначається 20 липня. Раніше, за старим стилем, святого шанували 2 серпня.
Згідно з біблійною легендою, пророк Ілля врятував народ Ізраїлю і допоміг повернути віру в Єдиного Бога. У народних повір'ях святий мчить по небу у вогняній колісниці, керуючи при цьому громами та зливами. Тому люди моляться пророку про дощ у посушливі дні, просять про хороший урожай та родючі землі.
До Дня пророка Іллі, який відзначається 20 липня, "Телеграф" підготував добірку гарних листівок та вітальних картинок, а також віршів. Їх можна відправити рідним та друзям у месенджерах чи через соцмережі.
Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,
І жар вогню він в них кидає,
Блискавка з величезною силою виблискує,
Всіх бісів, демонів вражає.
Сьогодні Ільїн день, вітаємо,
В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,
Щоб будинок завжди був повною чашею,
Щоб все відмінно було в житті вашому!
День Іллі ми відзначаємо,
Літо ніби проводжаємо.
Будинок водою окропляємо,
І злих духів виганяємо.
Керує він дощами,
Грозами та вітрами.
Хай буде урожайним рік,
А ми — щасливими навік!
З днем прекрасним — Днем Іллі,
Від роботи відпочинь,
Не лякають нехай грози,
Не бринять на віях сльози,
Хай в оселі затишок панує,
А в душі хай янголи танцюють!
Добрий знак Господь послав
Через пророка передав.
Сьогодні розслабляймось,
З близькими обіймаймось.
З днем Пророка Іллі вітаю
Щастя та добра бажаю!
Нехай святий Ілля тебе оберігає,
І шлях твій світлом осяває.
Здоров’я, щастя, сили і добра —
На кожен день, на кожен крок, щодня.
Нагадаємо, що кожне свято має свої традиції та заборони. Раніше ми розповідали, що не можна робити у неділю, 20 липня.