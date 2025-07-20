З Днем пророка Іллі 20 липня! Найкращі листівки та привітання у віршах, СМС

Побажайте близьким людям допомоги святого у скрутні часи

Цього року День пам’яті пророка Іллі (Ілії), який народився за 900 років до Різдва Христового, за церковним календарем відзначається 20 липня. Раніше, за старим стилем, святого шанували 2 серпня.

Згідно з біблійною легендою, пророк Ілля врятував народ Ізраїлю і допоміг повернути віру в Єдиного Бога. У народних повір'ях святий мчить по небу у вогняній колісниці, керуючи при цьому громами та зливами. Тому люди моляться пророку про дощ у посушливі дні, просять про хороший урожай та родючі землі.

До Дня пророка Іллі, який відзначається 20 липня, "Телеграф" підготував добірку гарних листівок та вітальних картинок, а також віршів. Їх можна відправити рідним та друзям у месенджерах чи через соцмережі.

Пророк Ілля всю нечисть з неба проганяє,

І жар вогню він в них кидає,

Блискавка з величезною силою виблискує,

Всіх бісів, демонів вражає.

Сьогодні Ільїн день, вітаємо,

В здоров’ї жити довгі роки бажаємо,

Щоб будинок завжди був повною чашею,

Щоб все відмінно було в житті вашому!

День Іллі ми відзначаємо,

Літо ніби проводжаємо.

Будинок водою окропляємо,

І злих духів виганяємо.

Керує він дощами,

Грозами та вітрами.

Хай буде урожайним рік,

А ми — щасливими навік!

З днем прекрасним — Днем Іллі,

Від роботи відпочинь,

Не лякають нехай грози,

Не бринять на віях сльози,

Хай в оселі затишок панує,

А в душі хай янголи танцюють!

Добрий знак Господь послав

Через пророка передав.

Сьогодні розслабляймось,

З близькими обіймаймось.

З днем Пророка Іллі вітаю

Щастя та добра бажаю!

Нехай святий Ілля тебе оберігає,

І шлях твій світлом осяває.

Здоров’я, щастя, сили і добра —

На кожен день, на кожен крок, щодня.

Нагадаємо, що кожне свято має свої традиції та заборони. Раніше ми розповідали, що не можна робити у неділю, 20 липня.