"Шьют на жирных": модель раскритиковала бренд белья после фотошопа рекламы (видео)

После обработки ее тонкая талия исчезла

Модель пожаловалась на известный украинский бренд нижнего белья Brabrabra. По ее словам, компания шьет исключительно на "жирух" и испортила фотосессию, сделав ее фигуру квадратной.

Об этому девушка рассказала в ТикТок. В ролике она показала свою настоящую фигуру, и то, что бренд сделал с ней после съемок при помощи фотошопа.

"Я не ношу бренд Brabrabra. Они шьют только на жирух и называют это бодипозитивом", – сказала модель под ником m.khats.

Она продемонстрировала свою фигуру в нижнем белье и кадры со съемок, а после показала фото с сайта, где талии уже нет, а туловище выглядит квадратным. Также девушка упомянула фильтр гламура, которым обработали ее лицо.

Напомним, это не первый скандал с Brabrabra. В январе текущего года ведущая Елена Кравец стала лицом рекламной кампании. Brabrabra совместно с "Жіночим ветеранським рухом" выпустил белье для военнослужащих. В его рекламе они использовали цитаты женщин-военнослужащих, которые не давали на это разрешения.

Так, были использованы слова из интервью "Пираньки": "Были моменты, когда белье не держало, и во время выполнения своих обязанностей, просто выпадали груди". Защитница заявила, что не давала согласия на использование своего имени и высказала возмущение.