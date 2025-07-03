Назовите пять стран на букву "Н": известный бренд высмеяли в сети за позорный ляп
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Реакция соцсетей не заставила себя ждать
В социальных сетях активно обсуждают видео, где ведущий, проводивший уличный опрос, не засчитал ответ "Новая Зеландия" как правильный в списке начинающихся на букву "Н" стран. Это вызвало волну возмущения и иронии среди пользователей, обвинивших автора видео в незнании географии.
Такой ролик опубликовал бренд "Ополье" в Facebook. Суть задачи была проста: прохожий должен был назвать 5 стран на букву "Н", чтобы получить бутылку кваса.
Молодой человек с легкостью называет "Германия (Німеччина українською — ред.), Нидерланды, Норвегия, Нигерия, Новая Зеландия". Однако ведущий отказывается относить Новую Зеландию, аргументируя это тем, что "Новая" — это вроде бы отдельное слово, а страна — "Зеландия".
Реакция соцсетей не заставила себя ждать. Люди массово оставляют комментарии, в которых подчеркивают, что "Новая Зеландия" вполне логично и правильно начинается на "Н", ведь это ее официальное название, а подобное разделение — бессмысленное.
Один пользователь отмечает: "Зеландия — это страна? Серьезно?!!! Чувак, если не учился в школе, Википедия тебе в помощь".
Другой говорит: "Новая Зеландия правильно".
Третий комментирует коротко: "Ведущий тупенький".
Еще один пользователь иронизирует: "Ведущий, а разве существует "Старая" Зеландия?".
Некоторые из украинцев возмущены, мол, это — "оскорбление в сторону Географии". Аналогию проводит еще один комментатор: "Так можно и на Нидерланды сказать, что только Ланды, потому что Нидер — это Нижняя, а Ланды — это Земля. Или Британия, потому что Великобритания — это неправильно…".
Кто-то прямо указывает на ошибку: "С Новой Зеландией блоггер пристыдился немного, ответ правильный был".
Этот забавный, но довольно досадный инцидент стал примером того, как элементарное незнание школьной программы может обернуться волной критики. И хотя видео набрало много просмотров, интерес к нему возник не из-за остроумия, а из-за откровенного ляпа, заставившего многих усомниться в уровне подготовки авторов контента.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте "5 канал" обнародовал видео российских пропагандистских материалов, на котором Дональд Трамп заявляет в Конгрессе, что получил письмо от Владимира Зеленского. Тем самым телеканал оконфузился на весь интернет.