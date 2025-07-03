Назовите пять стран на букву "Н": известный бренд высмеяли в сети за позорный ляп

Реакция соцсетей не заставила себя ждать

В социальных сетях активно обсуждают видео, где ведущий, проводивший уличный опрос, не засчитал ответ "Новая Зеландия" как правильный в списке начинающихся на букву "Н" стран. Это вызвало волну возмущения и иронии среди пользователей, обвинивших автора видео в незнании географии.

Такой ролик опубликовал бренд "Ополье" в Facebook. Суть задачи была проста: прохожий должен был назвать 5 стран на букву "Н", чтобы получить бутылку кваса.

Молодой человек с легкостью называет "Германия (Німеччина українською — ред.), Нидерланды, Норвегия, Нигерия, Новая Зеландия". Однако ведущий отказывается относить Новую Зеландию, аргументируя это тем, что "Новая" — это вроде бы отдельное слово, а страна — "Зеландия".

Реакция соцсетей не заставила себя ждать. Люди массово оставляют комментарии, в которых подчеркивают, что "Новая Зеландия" вполне логично и правильно начинается на "Н", ведь это ее официальное название, а подобное разделение — бессмысленное.

Один пользователь отмечает: "Зеландия — это страна? Серьезно?!!! Чувак, если не учился в школе, Википедия тебе в помощь".

Другой говорит: "Новая Зеландия правильно".

Третий комментирует коротко: "Ведущий тупенький".

Еще один пользователь иронизирует: "Ведущий, а разве существует "Старая" Зеландия?".

Что пишут под постом "Ополья"

Некоторые из украинцев возмущены, мол, это — "оскорбление в сторону Географии". Аналогию проводит еще один комментатор: "Так можно и на Нидерланды сказать, что только Ланды, потому что Нидер — это Нижняя, а Ланды — это Земля. Или Британия, потому что Великобритания — это неправильно…".

Что пишут под постом "Ополья"

Кто-то прямо указывает на ошибку: "С Новой Зеландией блоггер пристыдился немного, ответ правильный был".

Что пишут под постом "Ополья"

Этот забавный, но довольно досадный инцидент стал примером того, как элементарное незнание школьной программы может обернуться волной критики. И хотя видео набрало много просмотров, интерес к нему возник не из-за остроумия, а из-за откровенного ляпа, заставившего многих усомниться в уровне подготовки авторов контента.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в марте "5 канал" обнародовал видео российских пропагандистских материалов, на котором Дональд Трамп заявляет в Конгрессе, что получил письмо от Владимира Зеленского. Тем самым телеканал оконфузился на весь интернет.