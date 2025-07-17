Юмор без цензуры: что такое "Подпольный стендап", получивший статус критически важного

Вокруг этого проекта были и громкие скандалы

Одной из наиболее обсуждаемых тем в соцсетях и медиа в последнее время стал так называемый "Подпольный стендап" — сатирический проект с атмосферой андеграунда, начатый комиком Святославом Загайкевичем. Недавно этот коллектив, а также компания "Суперсимметрия", принадлежащая музыканту Святославу Вакарчуку, были официально внесены в перечень критически важных предприятий. Это означает, что их работники могут быть освобождены от мобилизации.

"Телеграф" подробно рассказывает, что это за организация.

Что такое "Подпольный стендап"

Это — творческая платформа для украинских комиков, где царит свободная атмосфера и шутки часто выходят за пределы традиционного юмора. Здесь звучат острые, провокационные и иронические реплики, иногда на дразнящие или серьезные темы. Формат называется "подпольным" не из-за секретности, а скорее из-за камерности событий, свободной подачи и отсутствия строгих ограничений.

Святослав Загайкевич, основатель инициативы, создает выступления с элементами импровизации, пародий, иногда с бранью — и именно такая форма подачи делает эти шоу уникальными в украинском юмористическом пространстве.

Ниже — одно из видео "Подпольного стендапа" на YouTube. Осторожно: в ролике присутствует нецензурная лексика!

Скандалы, связанные с этим проектом

1. Скандал с Антоном Стенюк (2024)

Антон Стенюк во время подпольного стендап-концерта пошутил о мусульманах и религиозных вопросах, что вызвало возмущение среди религиозных лидеров и общественности. "Эта война — это просто нонсенс. Я не знаю, как так случилось, что одни православные убивают других православных, когда в мире еще так много мусульман. Я не говорю, что нужно убивать мусульман, я адекватный человек, я понимаю, что сейчас это не ко времени. Тем более, этим уже занимаются иудеи", — говорил комик.

Полиция открыла дело по статье о разжигании религиозной розни, но впоследствии ее закрыли из-за отсутствия состава преступления.

2. Нападение на Егора Шатайло (2020)

Комик Шатайло посетовал о войне на востоке Украины и политической ситуации, что вызвало сильный резонанс. "Завтра буду валить стендап об убыточности традиционной украинской семьи, которую нужно закрыть, как Тэтчер [закрыла] шахты, и вкладывать стрекозы в инновации", — говорил он на стендапе. После этого его физически напали во время выступления в Одессе. Инцидент вызвал дискуссии о границах свободы слова в настроении.

3. Сергей Чирков (Atlas United 2024) – цитата Зеленского на фестивале

На фестивале Atlas United 2024 стендап-комик Сергей Чирков зачитывал со сцены предвыборные обещания Владимира Зеленского 2019 года — о "конце эпохи бедности", "конце кумовства" и "скором завершении войны". Он делал это без иронии или собственного комментария. В результате охранник силой отобрал у него микрофон и вывел со сцены. Организаторы позже принесли извинения, назвав инцидент недоразумением из-за превышения полномочий сотрудника.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Министерство культуры и информационной политики Украины предоставило статус критически важных для экономики двум музыкальным группам, в частности, "Бумбоксу". В то же время фронтмен группы Андрей Хливнюк отметил, что это решение не дает никаких реальных привилегий.