"Шиють на жирних": модель розкритикувала бренд білизни після фотошопу реклами (відео)

Після обробки її тонка талія зникла

Модель поскаржилася на відомий український бренд спідньої білизни Brabrabra. За її словами, компанія шиє виключно на "жирух" та зіпсувала фотосесію, зробивши її фігуру квадратною.

Про це дівчина розповіла у Тікток. У ролику вона показала свою справжню фігуру і те, що бренд зробив з нею після зйомок за допомогою фотошопу.

"Я не ношу бренд Brabrabra. Вони шиють тільки на жирух і називають це бодіпозитивом", — сказала модель під ніком m.khats.

Вона продемонструвала свою фігуру в нижній білизні та кадри зі зйомок, а потім показала фото із сайту, де талії вже немає, а тулуб виглядає квадратним. Також дівчина згадала фільтр гламуру, яким обробили її обличчя.

Нагадаємо, це не перший скандал із Brabrabra. У січні поточного року ведуча Олена Кравець стала обличчям рекламної кампанії. Тоді Brabrabra спільно із "Жіночим ветеранським рухом" випустила білизну для військовослужбовців. У її рекламі використовували цитати жінок-військовослужбовців, які не давали на це дозволу.

Так, були використані слова з інтерв’ю "Піраньки": "Були моменти, коли білизна не тримала, і під час виконання своїх обов’язків просто випадали груди". Захисниця заявила, що не давала згоди на використання свого імені та висловила обурення.