На вид идеальная, а внутри яд: три признака, из-за которых не стоит покупать дыню

Эти дыни могут подорвать здоровье

Сладкая и ароматная дыня может оказаться настоящим ядом, если не знать основных правил выбора. На первый взгляд все плоды кажутся одинаковыми, но опытные покупатели знают секреты распознавания опасных экземпляров.

"Телеграф" расскажет как за несколько секунд обнаружить опасный плод и не стать жертвой отравления.

Трещины на кожуре

Если на дыне есть трещины, разрывы или царапины – проходите мимо. Даже маленькая щелка становится дверью для микробов. Они быстро попадают внутрь и размножаются в сладкой мякоти.

Результат – сильное отравление с температурой, рвотой и болью в животе. Особенно опасно это для детей и пожилых людей. Даже если трещина кажется незначительной, лучше найти целую дыню.

Дыни в продаже

Слишком сильный запах

Спелая дыня пахнет приятно и ненавязчиво. Но если аромат очень резкий, сладкий до тошноты или напоминающий уже забродивший компот — это плохой признак. Дыня начала портиться изнутри.

Такое случается, когда плод переспевает или сохраняется неправильно. В такой дыне уже образовались вредные вещества, которые могут вызвать расстройство желудка.

Мягкая, как вата

Нажмите на дыню пальцем. Она должна быть упругой – нажали и отпустили, а она вернулась к исходной форме. Если палец легко проваливается внутрь или остается вмятина – дыня испорчена.

Такая "ватная" мягкость означает, что плод начал гнить. Может быть, его неправильно перевозили или долго держали на солнце. Есть такую дыню опасно – гарантированное отравление.

Так выглядит свежий плод

Покупайте дыни только в проверенных местах и не стесняйтесь их ощупывать и понюхать. Лучше потратить больше времени на выбор, чем потом лечиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какую ягоду лучше обходить десятой дорогой. Мы рассказывали, как распознать опасный плод.